सतना में खौफनाक वारदात! पैसे न देने पर भाइयों ने बहन पर उड़ेला पेट्रोल, जेठानी ने किया बीच-बचाव

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां सिटी थाना इलाके के जवाहर नगर में प्रॉपर्टी के झगड़े ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि दो भाइयों ने अपनी ही बहन को जान से मारने की कोशिश की. किराने की दुकान चलाने वाली पीड़िता का आरोप है कि उसके भाई अक्सर उससे झगड़ा करते थे. उस दिन जब उसने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाइयों ने अपने पास मौजूद पेट्रोल उसपर फेंक दिया और उसे जलाने की कोशिश की. पीड़िता की चीखें सुनकर उसकी जेठावी तुरंत मौके पर पहुंची और उसे बचाने के लिए बीच-बचाव किया.

प्रॉपर्टी विवाद में बहन को जलाने की कोशिश

दरअसल, कंचन चौधरी, उम्र 32 साल को उसके भाइयों ने पीटा और पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक, कंचन ने बताया कि वह किराने की दुकान चलाती है और उसका अपने भाइयों से प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है. कल उसके दो भाई राकेश चौधरी और बंटू चौधरी उसकी दुकान पर आए और दोनों ने उससे पार्टी के लिए 1000 रुपये मांगे. तब कंचन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. और इससे दोनों भाई गुस्सा हो गए, और दोनों भाई मुझे गाली देने लगे और पीटने लगे, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई. फिर राकेश चौधरी और बंटू चौधरी जिनके हाथ में पेट्रोल था, ने कंचन पर पेट्रोल फेंक दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़िता ने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो उसकी जेठउतिन शाईनी चौधरी और सरला चौधरी ने बीच-बचाव किया और घायल कंचन को अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंचन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ धारा 119(1), 296(a), 124(2), 115(2), 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सतना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!