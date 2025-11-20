थाने में चली चप्पलें! ASI साहब को गर्लफ्रेंड के साथ देखते ही पत्नी ने की 'ऑन-ड्यूटी पिटाई', पुलिसकर्मी देखते रहे फिल्म

ASI Beaten by Wife-मध्यप्रदेश के सतना जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने पुलिसकर्मी पति पर उठा दिया. आरोप है कि ASI को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी अपना आपा खो बैठी और जोरदार हंगामा करने लगी. पूरा घटनाक्रम चौकी के अंदर घटित हुआ, जहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे.

प्रेमिका के साथ मौजूद थे एएसआई

जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई रामायण सिंह गुरुवार को अपनी कथि प्रेमिका और एक छोटे बच्चे के साथ जिला अस्पताल परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान उनकी पत्नी अनीता सिंह वहां पहुंच गईं. पति को दूसरी महिला के साथ देख अनीता आगबबूला हो गईं और पहले जोर-जोर से आरोप लगाते हुए बहसबाजी की, फिर चौकी के भीतर ही एएसआई पर हाथ उठा दिया.

दोनों पक्षों ने नहीं कराया मामला दर्ज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हंगामा लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने न तो बीच-बचाव किया और न ही विवाद को शांत करवाने का प्रयास किया. माहौल बिगड़ता देख बाद में दोनों पक्षों को समझाइश देकर सतना कोतवाली भेजा गया. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है. वहीं, ASI के साथ दिखी महिला का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वह मौके से जा चुकी थी.

6 महीने से घर नहीं आ रहे थे पति

पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि उनके पति पिछले छह महीनों से घर नहीं आ रहे. घर खर्च भी नहीं दे रहे थे. कई बार कहलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता था. उन्होंने बताया कि पति को दूसरी महिला के साथ देखने के बाद उन्हें धोखे का अहसास हुआ. यह भी कहा कि उन्होंने पहले एसपी से शिकायत की थी, लेकिन बाद में मामला पारिवारिक होने के चलते वापस ले लिया.

कार में बैठाकर जाते देखा

ASI के बेटे प्रतीक ने बताया कि वह मां के साथ बाजार आया था. तभी स्टेशन रोड पर पिता को एक महिला और बच्चे को कार में बैठाकर जाते देखा. शक होने पर उन्होंने कार का पीछा किया, जो जिला अस्पताल परिसर में रुकी. वहां जब पिता से सवाल किए गए, तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए.

