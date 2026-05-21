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झोले में नवजात को छिपाकर भाग रहा था चोर, पैर देख महिला को हुआ शक, इस एक सुराग से पकड़ा गया आरोपी

Satna News-सतना में जिला अस्पताल से रात में 2 बजे नवजात को चोरी करने की कोशिश की गई. युवक नवजात को झोले में भरकर ले जाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 21, 2026, 04:47 PM IST
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झोले में नवजात को छिपाकर भाग रहा था चोर, पैर देख महिला को हुआ शक, इस एक सुराग से पकड़ा गया आरोपी

Attempt to Steal Newborn-मध्यप्रदेश के सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में सुरक्षा की पोल खोलने का एक मामला सामने आया है. यहां के गायनिक वार्ड से एक दिन के नवजात को चोरी करने का प्रयास किया गया. लेकिन पड़ोस में भर्ती मरीज के परिजन की सजगता से नवजात चोरी की वारदात टली. घटना 19-20 मई की दरमियानी रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है.

रात 10 बजे पहुंचा आरोपी
जानकारी के अनुसार, माडा टोला निवासी शिवानी चौधरी ने मंगलवार की सुबह एक बच्चे को जन्म दिया था. शिवानी ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग 10 बजे एक युवक उसके पास आया और बच्चे को फीडिंग करा कर सुला देने को बोला और काफी देर तक दूर खड़ा हो कर बार-बार वार्ड की तरफ देखता रहा. इसके बाद शिवानी को नींद लग गई. इसी बीच वह बच्चे चुरा लिया.

झोले में लेकर जा रहा था आरोपी
बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक बच्चे को झोले में डाल कर डिलीवरी रूम के बाहर से गुजर रहा था. तभी पड़ोस में भर्ती दूसरे मरीज की परिजन अभिलाषा तिवारी को बच्चे के रोने की आवाज झोले से आती हुई सुनाई दी. इतना ही नहीं बच्चे के पैर भी झोले के बाहर दिख रहे थे. शक होने पर अभिलाषा ने युवक को रोक कर बच्चे के बारे में पूछने लगी तो युवक भागने लगा. अभिलाषा ने उसका पीछा किया तो वह झोला समेत बच्चे को फेंक कर भाग गया.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
 इस बीच अभिलाषा ने शोर मचाया तो एक नर्स और अभिलाषा का देवर भी आ गए. बच्चे को सकुशल मां को सौंप दिया गया. मामले की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई. पुलिस ने शिवानी और अभिलाषा के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. बुधवार को अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-धार भोजशाला मामले में HC के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

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