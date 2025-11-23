...जब भाई बना हैवान! खाना के बहाने बंद कमरे में चचेरी बहन के साथ कर दिया कांड, आरोपी गिरफ्तार

Satna Cousin Rape Case: सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र के बाबूपुर ग्राम में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. बीती रात 32 वर्षीय दीनदयाल उर्फ ललुआ ने अपनी 20 वर्षीय चचेरी बहन को भोजन बनाने के बहाने अपने घर बुलाया और बंद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने घटना के बाद तुरंत अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई और परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दीनदयाल उर्फ ललुआ को हिरासत में ले लिया. थाने में FIR पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और IPC की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस लगातार सबूत एकत्रित कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है. पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक सहारा देने के लिए प्रशासन ने सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है. आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार होगी.

(रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

