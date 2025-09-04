BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले-किसान परेशान

MP Politics-मध्यप्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने बुधवार को खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक पत्र जारी कर किसानों की परेशानियों को उजागर किया है. सांसद ने कहा कि किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. उन्होंने लिखा कि प्रदेश के अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. इस पत्र के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है.

सांसद ने लिखा पत्र

सांसद गणेश सिंह ने पत्र में लिखा कि जिला और प्रदेश के अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. खाद वितरण में पारदर्शिता की कमी है. किसान निजी क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं. डबल लॉक में केवल सोसायटी के सदस्य किसानों को ही खाद मिल रही है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं. छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है, वे खाद के लिए भटक रहे हैं.गणेश सिंह ने जिला प्रशासन से व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना

सांसद गणेश सिंह के पत्र पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री को टैग करते हुए सरकार को निकम्मी बताया. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसान लाइन में लगकर कहते हैं, यह सरकार निकम्मी है. यह निकम्मापन कब तक चलेगी?किसान को खाद कब मिलेगी?

जीतू पटवारी पर सांसद का पलटवार

सांसद गणेश सिंह ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि किसानों के खाद की कमी को लेकर आ रहे फोन को देखते हुए मैंने जिला प्रशासन को खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपनी तथा पार्टी की हर तरह की मदद की पेशकश प्रेस बयान के माध्यम से की थी. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मनगढ़ंत राजनीतिक षड्यंत्र से भरा एक पोस्ट लिखा है. मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसी ओछी राजनीति न करने की सलाह देता हूं.साथ ही उन्हें यह बताना चाहता हूं कि डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास और तरक्की के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है. शायद यही कारण है कि कांग्रेस को जलन हो रही है.

