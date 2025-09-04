BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले-किसान परेशान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908667
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले-किसान परेशान

Satna News-सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने खाद वितरण व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार को घेरा है. गणेश सिंह ने एक पत्र जारी कर किसानों की परेशानियों को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. सांसद के पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले-किसान परेशान

MP Politics-मध्यप्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने बुधवार को खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक पत्र जारी कर किसानों की परेशानियों को उजागर किया है. सांसद ने कहा कि किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. उन्होंने लिखा कि प्रदेश के अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. इस पत्र के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है. 

सांसद ने लिखा पत्र 
सांसद गणेश सिंह ने पत्र में लिखा कि जिला और प्रदेश के अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए. खाद वितरण में पारदर्शिता की कमी है. किसान निजी क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं. डबल लॉक में केवल सोसायटी के सदस्य किसानों को ही खाद मिल रही है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं. छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है, वे खाद के लिए भटक रहे हैं.गणेश सिंह ने जिला प्रशासन से व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना
सांसद गणेश सिंह के पत्र पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री को टैग करते हुए सरकार को निकम्मी बताया. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसान लाइन में लगकर कहते हैं, यह सरकार निकम्मी है. यह निकम्मापन कब तक चलेगी?किसान को खाद कब मिलेगी?

Add Zee News as a Preferred Source

जीतू पटवारी पर सांसद का पलटवार
सांसद गणेश सिंह ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि किसानों के खाद की कमी को लेकर आ रहे फोन को देखते हुए मैंने जिला प्रशासन को खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपनी तथा पार्टी की हर तरह की मदद की पेशकश प्रेस बयान के माध्यम से की थी. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मनगढ़ंत राजनीतिक षड्यंत्र से भरा एक पोस्ट लिखा है. मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसी ओछी राजनीति न करने की सलाह देता हूं.साथ ही उन्हें यह बताना चाहता हूं कि डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास और तरक्की के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है. शायद यही कारण है कि कांग्रेस को जलन हो रही है.

यह भी पढ़ें-संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये, कोई क्रिमिनल केस नहीं... नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी; ऐसा है BJP विधायक का साम्राज्य

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Satna की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssatna newsbjp mp letter

Trending news

mp news
BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल,कहा-किसान परेशान
Korea News chhattisagrh
सरकारी स्कूल में सामने आई मिड डे मील की सच्चाई, बच्चों को परोसा जा रहा घुन लगा खाना
mp news
SI से भिड़े BJP नेता,बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद,बाद में मामला हुआ शांत
ujjain flood
पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका
Chetanya Kasyap
संपत्ति 296 करोड़, क्रिमिनल केस नहीं... सैलरी भी नहीं लेते; BJP विधायक का साम्राज्य
Bemetra News
साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस
Rewa
रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Mohan Yadav
इंवेस्टर के लिए MP में सबकुछ, CM मोहन यादव ने बताया क्यों खास है पीएम मित्र पार्क
Vishnu Deo Sai
बस्तर में शुरू होगा 200 करोड़ की लागत से बना 240 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
GST News
GST में बदलाव से आमजन की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है पब्लिक?
;