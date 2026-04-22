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गला रेता, फिर ड्रम में भरी लाश... मां से शादी करना चाहता था आरोपी, 'साइको किलर' की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

Satna News-सतना में 11 साल के शिवराज हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एकतरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी कई सालों से मासूम की मां के पीछे पड़ा हुआ था और उससे शादी करना चाहता था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:48 AM IST
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गला रेता, फिर ड्रम में भरी लाश... मां से शादी करना चाहता था आरोपी, 'साइको किलर' की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

Satna Shivraj Murder Case-मध्यप्रदेश के सतना में 11 साल के शिवराज की हत्या का मामला आपसी रंजिश या विवाद के बदले का नतीजा नहीं था. यह कहानी एकतरफा प्यार में अंधे हुए एक पागल प्रेमी और किलर की है. पुलिस की जांच में इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. शिवराज की बहन सेजल ने सच से पर्दा उठा दिया है, जिसे सुन हर कोई हैरान रह जाएगा. मासूम शिवराज जिस पड़ोसी को सालों से देख रहा था, उसे क्या पता था कि वही एक दिन मां के प्यार में अंधा होकर उसका ही गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार देगा. 

मां के पीछे पड़ा था आरोपी
इस पूरे हत्याकांड में शिवराज की बहन ने सच से पर्दा उठाने में पुलिस की मदद की. शिवराज की बहन सेजल ने पुलिस को बताया कि आरोपी मथुरा रजक पिछले की सालों से मां आशा रजक के पीछे पड़ा था. वह शादीशुदा होने के बाबजूद भी आशा पर शादी करने का दबाव डाल रहा था. इसी बात को लेकर रविवार को विवाद हुआ था, जो हाथापाई तक पहुंच गया. मथुरा रजक एकतरफा प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि वह आशा के पति रमेश से भी कई बार लड़ चुका था. 

बेइज्जती नहीं हुई सहन
सोमवार सुबह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई. आशा ने मथुरा की हरकत अपने मालिक को सुनाई जहां वह काम करती थी. मालिक ने बाजार पहुंचकर मथुरा को सबके सामने फटकार लगाई और चेतावनी दी. सबसे सामने हुई यह बेइजज्जी मथुरा से सहन नहीं हुई और उसके अंदर बदले की आग लग गई. इस बेइज्जती की बदला लेने वह आशा के घर पहुंच गया. वहां आशा नहीं मिली, लेकिन उसका 11 साल का मासूम बेटा मिल गया. 

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हंसिया से काटा,ड्रम में छिपाया
सुबह करीब 10.30 बजे मथुरा रजक हंसिया लेकर आशा के घर में घुसा. उसने मासूम शिवराज पर हंसिए से वार कर दिया. शिवराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला. आरोपी ने बेरहमी से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने मासूम के शव को नीले ड्र्म में डाल दिया. उसके ऊपर से कपड़े भर दिए और उसी ड्रम में हंसिया भी रख दिया और बाहर से ताला लगाकर भाग निकला. 

कमरे में खून ही खून, मिला शव
वारदात के समय घर पर कोई नहीं था. दोपहर के समय जब बहन सेजल काम से वापस लौटी, तो ताला लगा हुआ देखा. यह देखकर उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि भाई हमेशा घर के अंदर ही रहता था. सेजल ने जब खिड़की से झांका तो अंदर लाइट और पंखा चालू थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो कमरे का नजारा डरावना था. अंदर का मंजर किसी बूचड़खाने जैसा था. बिस्तर से लेकर दीवारों तक खून के निशान थे. जब ड्रम खोला गया तो उसके अंदर से शिवराज का शव मिला. 

आरोपी हुआ गिरफ्तार
वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था. एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल के नेतृत्व में गठित तीनों टीमों ने मंगलवार शाम घेराबंद करते हुए आरोपी मथुरा रजक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

यह भी पढ़ें-सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका

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