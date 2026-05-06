सतना की बगदरा घाटी में बारातियों से भरी बस पलटी, 23 घायल, 3 की हालत बेहद नाजुक

Bus Overturns in Satna-मध्यप्रदेश के सतना जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगदरा घाटी में बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार करीब 23 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से तीन यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

यूपी से आई थी बारात

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रहपुरा इलाके से बारात रीवा गई थी. बुधवार को विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी बाराती बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे. शाम करीब 5 बजे जब बस चित्रकूट क्षेत्र की बगदरा घाटी के उतार से गुजर रही थी, तभी अचानक बस की कमानी (सस्पेंशन) टूट गई.

ड्राइवर ने खोया नियंत्रण

इस घाटी के ढलान और तकनीकी खराबी के कारण चालक ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया. बस अनियंत्रिक होकर सड़क किनारे पलट गई. यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के अंदर बैठे यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला. चाखी-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

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तीन घायलों की हालत नाजुक

घटना की सूचना मिलते ही मझगवां और चित्रकूट थाना पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जानकीकुंड अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि तीन घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

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