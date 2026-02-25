Advertisement
सतना

MP के नामी कारोबारी को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वॉइस नोट भेजकर हड़काया; व्यपारी के छूटे पसीने

MP News:एमपी में एक बार फिर एक नामी व्यापारी को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा मैसेज आया है. मैसेज में लिखा गया है कि 10 करोड़ रूपए दो नहीं तो जान से मारे जाओगे. बता दें कि इससे पहले भी अशोकनगर के नामी व्यपारी के पास इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरा कॉल आया था जो खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:39 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Satna News: मध्य प्रदेश के एक बड़े कारोबारी को लॉरेंस विश्नोई की तरफ से धमकी भरा वॉइस नोट आया है. नोट में 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और धमकी मिली है कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई जान से मार दिए जाओगे. इस धमकी भरे नोट के बाद से व्यपारी दहशत में है. उसने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की है. 

एमपी के व्यापारी को लॉरेंस विश्नोई की धमकी
एमपी के एक नामी व्यापारी को एक बार फिर से लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है. धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा है. दरअसल, व्यापारी सतना का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में रहकर बिजनेस करता है. पिछले दिनों वो किसी पारिवारीक कार्यक्रम के लिए मुंबई से शिवराजपुर  आए हुए थे, जब उनके व्हाट्सएप पर पहले कॉल आया फिर वॉइस मैसेज भेजकर 10 करोड़ की मांग करने लगा.

मिली जान से मारने की धमकी
व्यापारी की पहचान रुद्र त्रिपाठी की रूप में हुई है जिसे कुख्याग गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिली है. आरोपी की तरफ से कहा गया कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो जान से हाथ गवाना पड़ेगा. मुंबई में रहने की वजह से रुद्र ने शिकायत मुंबई पुलिस से की है. पुलिस ने भी कहा कि जब रूद्र वापस सतना आए थे तब उनके साथ ये घटना घटित हुई है. 

मुंबई लौटने के बाद भी आया कॉल
रूद्र ने बताया कि मुंबई वापस लौटने के बाद भी उनके पास कॉल आया था. इंटरनेशनल नंबर से 4 बार व्हाट्सएप कॉल आया था. संदेह में उन्होंने कॉल पिक नहीं किया तो फिर से वॉइस मेसेज आया और फिर से जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद व्यापारी ने मुंबई पुलिस से शिकायत की और FIR दर्ज कराई. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि किया सच में ब्लैकमेल करने वाला लॉरेंस विश्नोई गैंग से था या फिर किसी ने गैंगस्टर के नाम पर व्यापारी को धमकाने की कोशिश की है.

