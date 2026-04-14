अंबेडकर जयंती पर मिली 'आजादी', सतना सेंट्रल जेल में सजा काट रहे 6 बंदियों की रिहाई, परिवार में खुशी की लहर

Satna Central Jail Prisoner Release: डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सतना सेंट्रल जेल से 6 ऐसे कैदियों को रिहा किया गया, जिन्होंने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी. रिहा किए गए ये कैदी सतना, मैहर, पन्ना और शहडोल जिलों के रहने वाले हैं.
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Satna Central Jail Prisoner Release: भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इस बार कुछ लोगों के लिए आजादी का पैगाम लेकर आई. सतना केंद्रीय जेल में सजा काट रहे 6 बंदियों के लिए यह दिन नई उम्मीद और खुशी लेकर आया. इन सभी बंदियों को जेल से रिहा कर गिया गया. रिहा हुए कैदियों में सतना, मैहर, पन्ना और शहडोल जिले के बंदी शामिल है. सभी बंदियों को आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद रिहाई मिली.
मध्यप्रदेश में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई जेलों से बंदियों को रिहा किया गया. इसी के तहत सतना केंद्रीय जेल से आज अपने आजीवन कारावास की सजा भुगतने के बाद 6 बंदियों को आजादी मिली. जिन्हें केंद्रीय जेल से रिहाई पर पारिश्रमिक, भागवत गीता पाठ, श्रीफल, एक वृक्ष दिया गया. साथ ही रिहा किए गए बंदियों को आगे अपने जीवन में अच्छे सदमार्ग पर चलने का संदेश दिया गया.
एक बंदी बना लखपति
रिहा किए गए बंदियों में सतना जिले के 2 बंदी, पन्ना जिले का 1 बंदी, मैहर जिले के 2 बंदी और शहडोल जिले का 1 बंदी रिहा हुआ. बड़ी बात यह है कि इसमें एक से सुनील साकेत नाम का बंदी जो कि 1 लाख 7 हजार 570 रुपए का पारिश्रमिक पाकर लखपति बना, उसे भी आज जेल की चार दिवारी से आजादी मिली.
कैदियों ने अलग-अलग कामों का लिया प्रशिक्षण
जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने बताया कि जिन कैदियों को रिहा किया गया है, उन्होंने अपनी कैद के दौरान सिलाई, बढ़ईगीरी और राजमिस्त्री जैसे कामों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उन्हें सलाह दी गई है कि वे जेल में रहते हुए सीखे गए इन कौशलों का इस्तामल कर अपनी रिहाई के बाद आजीविका कमाने के लिए करें.
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