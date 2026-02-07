लग चुकी थी हल्दी, बस सिंदूर दान और सात फेरे थे बाकी...लेकिन फिर अचानक रुक गई शादी

Child Marriage Stopped-मध्यप्रदेश के सतना जिले से इंसानियत और प्रशासनिक सतर्कता का एक मामला सामने आया है. नागौद थाना क्षेत्र के रहिकवारा गांव में प्रशासन ने एक 16 साल की नाबालिग छात्रा का बाल विवाह सही समय पर रुकवा दिया. गरीबी और पारिवारिक बिखराव की बेड़ियों में जकड़ी एक मासूम छात्रा की शादी ऐसे शख्स से की जा रही थी, जिसकी उम्र उससे दोगुनी से भी ज्यादा थी. लेकिन सही समय पर पहुंची टीम ने शादी को रुकवा दिया.

36 वर्षीय युवक से तय हुई शादी

इस मामले के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है. कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली इस बालिका का परिवार पूरी तरह टूट चका है. बालिका के पिता हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं, वहीं मां परिवार छोड़कर किसी अन्य के साथ जा चुकी है. तीन बहनों और एक भाई की जिम्मेदारी उनके बुजुर्ग दादा-दादी पर है, जो भिक्षावृत्ति कर जैसे-तैसे गुजारा कर रहे हैं. इसी आर्थिक तंगी के कारण दादा-दादी ने बच्ची की शादी एक 36 वर्षीय युवक के साथ तय कर दी.

फेरे से पहले पहुंची पुलिस

6 फरवरी 2026 की सुबह घर में शादी का माहौल था और हल्दी की रस्म भी पूरी हो चुकी थी. बस सिंदूर दान और सात फेरे बाकी थे, तभी चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर प्रशासन सक्रिया हुआ. एसडीएम अनिकेत शांडिल्य के निर्देशन में नागौद टीआई अशोक पाण्डेय, जसो टीआई बृजभान सिंह, सीडीपीओ इन्द्रभूषण तिवारी और लाडो टीम ने मौके पर दबिश दी.

परिवार को दी समझाइश

प्रशासनिक टीम ने मासूम और दूल्हे पक्ष को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होने वाली कठोर सजा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद किरण श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार पर पिछले एक साल से निगरानी रखी जा रही थी. अधिकारियों की समझाइश के बाद दूल्हा पक्ष और बालिका के परिजन लिखित में शादी रोकने के लिए सहमत हुए. परिजनों ने शपथ ली कि वे बेटी की शादी 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही करेंगे.

