चित्रकूट गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला, 4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद, नाव में किया था दुष्कर्म

Satna News: सतना जिले के चित्रकूट में मई 2023 में एक नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:33 AM IST
MP Crime News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक पवित्र धार्मिक स्थल चित्रकूट से आए एक बेहद शर्मनाक और घिनौने मामले में न्याय की जीत हुई है. POCSO एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने चार लोगों को नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में 20-20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है. यह फैसला स्पेशल जज अमर सिंह सिसोदिया ने सुनाया.

4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद
दरअसल, यह घटना 5 मई 2023 की है, जब एक महिला अपनी नाबालिग बेटी का इलाज कराने के लिए हैदराबाद से चित्रकूट आई थी. इस दौरान चार लोगों ने नाबालिग के साथ रेप किया था. आखिरकार, POCSO एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने चारों आरोपियों को 20-20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है. स्पेशल जज अमर सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने आरोपी मोहित उर्फ ​​गोलू निषाद, जो नयागांव बाज़ार के रहने वाले मनेश निषाद का बेटा है; विनोद निषाद जो केवतरा के रहने वाले राज्जू निषाद का बेटा है,  और पंकज उर्फ ​​छंगू जोशी जो सीतापुर के चोगड़िया बाज़ार के रहने वाले संपत जोशी का बेटा है इन सभी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही उत्तर प्रदेश के बांदा के सोहाना के रहने वाले मोहन चौधरी के बेटे मनोज चौधरी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अब जानिए पूरा मामला
यह मामला 2023 का है जब नाबालिग पीड़िता 5 मई 2023 को इलाज के लिए अपनी मां के साथ हैदराबाद से चित्रकूट आई थी. उसकी मां ने इलाके के रहने वाले और जान-पहचान वाले मनोज चौधरी को उनके आने के बारे में बताया था, और वे उसी के कहने पर आए थे. पीड़िता की मां उसे इलाज के लिए मनोज के पास छोड़कर वापस लौट गई. आधी रात के करीब राघव घाट के पास मनोज ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया. इसी दौरान दूसरे आरोपी मोहित निषाद, विनोद निषाद और पंकज जोशी भी वहां आ गए और उनसे पूछताछ के बहाने वे दोनों को राघव घाट पर एक नाव में ले गए और गैंगरेप किया.

