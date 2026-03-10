शराब पिलाकर हत्या, फिर फांसी पर लटकाया शव, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की मौत की साजिश

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने युवक की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटों में किया है. पहले मृतक को शराब पिलाई गई. इसके बाद युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पेड़ पर लटका मिला था शव

जानकारी के अनुसार, 5 मार्च की सुबह मोटवा-बरहा के जंगल में महुए के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत फंदे पर लटकने से पहले ही हो चुकी थी. इससे साफ हो गया कि युवक की हत्या कर उसे पेड़ पर लटकाया गया था. पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की.

पत्नी के साथ मजदूरी के लिए निकला था

मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद किटहा गांव के ग्रामीणों ने शव की पहचान की. मृतक की पहचान राजाभइया डोहर के रूप में हुई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि 2 मार्च को राजाभइया अपनी पत्नी रामबाई डोहर के साथ मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम को पत्नी अकेली घर लौटी. पुलिस को पत्नी पर शक और उससे इसकी वजह पूछी गई. लेकिन पत्नी ने पुलिस को सही जवाब देने से बचती रही.

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की हत्या

जांच में पता चला कि रामबाई का बाबूलाल चौधरी के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लेकिन दोनों की कहानी में पति रौड़ा बन रहा था. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू तो सच सामने आ गया. दोनों ने राजाभइया की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

पहले शराब पिलाई, फिर घोंटा गला

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 मार्च की राजाभइया को मजदूरी के बहाने मोटवा-बरहा के जंगल में ले जाया गया. वहां उसे शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद इस पूरी घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया.

