Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3135993
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

शराब पिलाकर हत्या, फिर फांसी पर लटकाया शव, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की मौत की साजिश

Satna News-सतना में पुलिस ने युवक की मौत का राज खोल दिया है. युवक की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. दोनों ने अवैध संबंध के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराब पिलाकर हत्या, फिर फांसी पर लटकाया शव, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की मौत की साजिश

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने युवक की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटों में किया है. पहले मृतक को शराब पिलाई गई. इसके बाद युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. 

पेड़ पर लटका मिला था शव
जानकारी के अनुसार, 5 मार्च की सुबह मोटवा-बरहा के जंगल में महुए के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत फंदे पर लटकने से पहले ही हो चुकी थी. इससे साफ हो गया कि युवक की हत्या कर उसे पेड़ पर लटकाया गया था. पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की. 

पत्नी के साथ मजदूरी के लिए निकला था
मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद किटहा गांव के ग्रामीणों ने शव की पहचान की. मृतक की पहचान राजाभइया डोहर के रूप में हुई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि 2 मार्च को राजाभइया अपनी पत्नी रामबाई डोहर के साथ मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम को पत्नी अकेली घर लौटी. पुलिस को पत्नी पर शक और उससे इसकी वजह पूछी गई. लेकिन पत्नी ने पुलिस को सही जवाब देने से बचती रही. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की हत्या 
जांच में पता चला कि रामबाई का बाबूलाल चौधरी के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लेकिन दोनों की कहानी में पति रौड़ा बन रहा था. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू तो सच सामने आ गया. दोनों ने राजाभइया की हत्या करने की बात कबूल कर ली. 

पहले शराब पिलाई, फिर घोंटा गला
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 मार्च की राजाभइया को मजदूरी के बहाने मोटवा-बरहा के जंगल में ले जाया गया. वहां उसे शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद इस पूरी घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया.

यह भी पढ़ें-प्यार में अंधी पत्नी का खूनी खेल, पहले पत्थरों से कुचला सुहाग, फिर पुल के नीचे फेंक दिया अपना 'राज'!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newssatna news

Trending news

Heatwave
मार्च में ही क्यों आ गई गर्मी और लू की स्थिति, तापमान पहुंचा 39 डिग्री; क्या है वजह?
Influencer
इन्फ्लुएंसर ने पहन ली ऐसी ड्रेस, आंटी को लगी मिर्ची; टोका-टाकी के वीडियो पर मचा बवाल
Mohan Yadav
मुफ्त में लगेगा ₹4000 का टीका, मोहन यादव बोले- सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी HPV वैक्सीन
mp live news
MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में 2625 प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं खरीदी, 10 मार्च की बड़ी खबरें
Latest Ujjain News
उज्जैन में लूट का 3 घंटे में पर्दाफाश, मास्टरमाइंड की सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश
Mauganj news
16 वर्षीय विवेक की मौत या कत्ल? जलप्रपात में लाश मिलते ही भड़का मऊगंज, पूरे में जाम
Satna Crime News
प्यार में अंधी पत्नी का खूनी खेल, पहले पत्थरों से कुचला सुहाग, पुल के नीचे फेंका शव
bhopal news
एमपी में मरीजों को बड़ी राहत! सरकार से बातचीत के बाद बनी बात, जानिए क्यों बिगड़े हाल
 Chhattisgarh News
जादू-टोना के शक में महिला को उतारा मौत के घाट, पति समेत 4 गिरफ्तार
Mohan Yadav
पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को बड़ा तोहफा, MP सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान