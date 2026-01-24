अजब MP का गजब सिस्टम, स्कूलों की पुताई हुई नहीं और ठेकेदार ने लगाए फर्जी बिल, प्राचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर से खुली पोल

Attempted Fraud in Satna-मध्यप्रदेश के सतना जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर शिक्षा के नाम पर विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य किए बिना ही संविदाकार ने बिल पास करवा करवाने के 28 लाख 8 हजार 293 रुपए की राशि का चूना लगाने को साजिश रच डाली. यह साजिश मरम्मत कार्य किए बिना ही बिल में 6 शासकीय विद्यालय के प्राचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर शुरू की गई. जब मरम्मत कार्यों की फाइल के बिल में प्राचार्यों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए तब प्राचार्यों से जानकारी ली गई. मरम्मत कार्यों को लेकर सच्चाई सामने आई और मामले का खुलासा हुआ. मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग ने पुलिस को पत्र सौंप दिया है और अब संविदाकार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

मरम्मत कार्यों को लेकर निकाला था टेंडर

जानकारी के मुताबिक सतना के शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय शालाओं में मरम्मत कार्यों को लेकर टेंडर निकाला गया. जिसमें सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन को सतना के 6 शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य जैसे रंग/पेंट, के साथ सुधार कार्य का टेंडर मिला था. जिसमें जिले की 6 शासकीय शाला खम्हरिया तिवरियान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरैया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक बगहा, कन्या हाईस्कूल माधवगढ़, हाईस्कूल मूढ़हा, हाईस्कूल सिजहटा है.

फर्जी बिल किए तैयार

जिनमें भवन मरम्मत, रंगाई-पुताई के पूरी तरह फर्जी बिल तैयार किए गए. प्रत्येक स्कूल के नाम करीब 5-5 लाख रुपये दर्शाकर भुगतान की फाइलें कंप्लीट की गई थी.जिसमें सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के मालिक सत्यव्रत तिवारी ने विद्यालय का फर्जी तरीके से मरम्मत कार्यों को बिल में दर्शा दिया. इतना ही संविदाकार सत्यव्रत तिवारी ने सभी विद्यालय के प्राचार्यों के हस्ताक्षर भी फर्जी कर लिए और बिल भुगतान की फाइल को शिक्षा विभाग में जमा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी लेने पर हुआ खुलासा

यह मामला जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा तो प्राचार्यों के हस्ताक्षर संदिग्ध लगने पर विद्यालय के प्राचार्य से बात की गई और सभी कार्यों की जानकारी ली गई तो मामले का खुलासा हो गया. फिर क्या था यह जानकारी सामने आते सभी विद्यालय के कार्यों को चेक कराया गया.जांच में सामने आया कि किसी भी शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य नहीं किए गए. बिल भुगतान के लिए फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गई.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

अब इस मामले का खुलासा होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में संविदाकार को तलब किया गया. लेकिन वह सामने नहीं आया तो शिक्षा विभाग द्वारा मामले की शिकायत पत्र के माध्यम से सिटी कोतवाली थाना पुलिस को सौंपी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के मालिक सत्यव्रत तिवारी के खिलाफ जालसाजी एवं धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ये सिटी कोतवाली थाना का मामला है, जिसमें 6 शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य के फर्जी बिल सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के सत्यव्रत तिवारी द्वारा लगाए गए. लेकिन स्कूलों में ऐसा निर्माण कार्य नहीं किया गया था. जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-भगीरथपुरा में मौत का तांडव! बहू के बाद ससुर की भी गई जान,बुजुर्ग का शव रखकर प्रदर्शन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!