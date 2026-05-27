घर के कमरे में मिले दंपती के शव, पति फंदे पर लटका, तख्त पर पड़ी थी पत्नी की लाश

Satna Couple Death-मध्यप्रदेश के सतना जिले के तिवनी गांव में बुधवार सुबह एक दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही घर के बंद कमरे में पति-पत्नी के शव मिलने स पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय रामनिवास कोरी और उनकी 43 वर्षीय पत्नी शकुंतला के रूप में हुई है. रामनिवास का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी शकुंतला की लाश तख्त पर पड़ी हुई थी. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

पिता ने देखा दोनों का शव

इस घटना की जानकारी तब लगी जब रामनिवास के पिता मंगल कोरी बुधवार सुबह करीब 8 बजे खेत में काम करके वापस लोटे. उन्होंने काफी देर तक बेटे और बहू को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने आशंका होने पर पड़ोसियों को बुलाया और किसी तरह से घर के पीछे का दरवाजा खोला. अंदर कमरे में दोनों शवों को देख उनके होश उड़ गए. शोर सुनकर घर की छत पर सो रहा पोता और बाकी ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हुए.

पुलिस ने जताई दो आशंकाएं

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. जांच में सामने आया कि कमरे का दरावाजा अंदर से बंद था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर कहीं भी खून या दोनों के शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. घटना को लेकर दो आशंकाएं जताई जा रही है. पहली यह कि पति ने पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की होगी और फिर आत्महत्या कर ली. वहीं दूसरी आशंका यह कि पति को अचानक फंदे पर लटका देखकर पत्नी को गहरा सदमा लगा हो और हार्ट अटैक आने से उसकी भी मौत हो गई हो.

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दो दिन पहले ही घर लौटा था रामनिवास

मृतक रामनिवास रीवा में एक व्यापारी के यहां ट्राक ड्राइवर का काम करता था और दो दिन पहले ही अपने घर लौटाथा. पिता मंगल कोरी के अनुसार, परिवार में कोई बड़ा विवाद नहीं था और उन्हें इस आत्मघाती कदम की वजह समझ नहीं आ रही है. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ कर मौत के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

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