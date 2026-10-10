/नौकरी से हटाया तो बिजली के पोल पर चढ़ा ऑपरेटर, सैकड़ों गांवों की बिजली ठप, 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

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सतना जिले में नौकरी से हटाए जाने से नाराज बिजली ऑपरेटर अभिनेंद्र शुक्ला ने शनिवार दोपहर उचेहरा बिजली वितरण क्षेत्र के पोड़ी-पिथौराबाद सब स्टेशन में विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया. वह बिजली के पोल पर चढ़कर तारों के बीच बैठ गया. इससे पहले सब स्टेशन के सभी फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों गांवों में बिजली गुल हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब दो घंटे तक समझाइश का दौर चला. इसके बाद दोबारा काम पर रखने का आश्वासन मिलने पर कर्मचारी नीचे उतर आया.
नौकरी से हटाने पर जताई नाराजगी
मिली जानकारी के अनुसार, ऑपरेटर अभिनेंद्र शुक्ला का कहना है कि उसे बिना किसी कारण नौकरी से हटा दिया गया, जबकि वह पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से काम कर रहा था. नौकरी से हटाए जाने से नाराज होकर उसने विरोध का यह तरीका अपनाया और बिजली के पोल पर चढ़ गया. तारों के बीच उसके बैठने से मौके पर स्थिति संवेदनशील हो गई.
बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझाया
घटना की सूचना मिलने पर पोड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारी को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए. बिजली विभाग के जेई सतीश पटेल भी मौके पर पहुंचे. पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने करीब दो घंटे तक कर्मचारी को समझाया. आखिरकार, दोबारा काम पर रखने का आश्वासन मिलने के बाद वह पोल से नीचे उतर आया. जेई ने उसे भविष्य में इस तरह का कदम नहीं उठाने की हिदायत भी दी.
बिजली बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी
घटना के दौरान सब स्टेशन के सभी फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद रहने से सैकड़ों गांवों में सप्लाई प्रभावित हुई. अचानक बिजली गुल होने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. कर्मचारी के नीचे उतरने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया विभाग के लिए अहम रही.