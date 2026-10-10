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नौकरी से हटाया तो बिजली के पोल पर चढ़ा ऑपरेटर, सैकड़ों गांवों की बिजली ठप, 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

सतना के पोड़ी-पिथौराबाद सब स्टेशन में नौकरी से हटाए जाने से नाराज बिजली ऑपरेटर पोल पर चढ़ गया. इस दौरान सभी फीडरों की सप्लाई बंद होने से सैकड़ों गांवों में बिजली गुल रही. दो घंटे की समझाइश के बाद कर्मचारी नीचे उतरा.

Written BySanjay Lohani
Published: Oct 10, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:46 PM IST
नौकरी से हटाया तो बिजली के पोल पर चढ़ा ऑपरेटर, सैकड़ों गांवों की बिजली ठप, 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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