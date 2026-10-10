/नौकरी से हटाया तो बिजली के पोल पर चढ़ा ऑपरेटर, सैकड़ों गांवों की बिजली ठप, 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

सतना जिले में नौकरी से हटाए जाने से नाराज बिजली ऑपरेटर अभिनेंद्र शुक्ला ने शनिवार दोपहर उचेहरा बिजली वितरण क्षेत्र के पोड़ी-पिथौराबाद सब स्टेशन में विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया. वह बिजली के पोल पर चढ़कर तारों के बीच बैठ गया. इससे पहले सब स्टेशन के सभी फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों गांवों में बिजली गुल हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब दो घंटे तक समझाइश का दौर चला. इसके बाद दोबारा काम पर रखने का आश्वासन मिलने पर कर्मचारी नीचे उतर आया.