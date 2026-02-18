रिश्तों का कत्ल! आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए मामी-भांजा, नाजायज रिश्ते खुलने के डर से नानी को उतारा मौत के घाट

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सतना से रिश्तों का कत्ल करने वाला मामला सामने आया है. जिले के रामपुर बाघेलान में अवैध संबंधों को छिपाने के लिए एक नाती ने अपनी मामी के साथ नानी की हत्या कर दी. नानी ने दोनों को खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. अवैध संबंध का राज खुलने के डर से उन्होंने महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घर से निकली, वापस नहीं लौटी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेम लाल कुर्वे ने बताया कि मृतिका रुक्मणि निवासी झिरिया टोला-देवमऊ, 5 फरवरी की शाम को घेर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला. अगले दिन गांव से कुछ ही दूरी पर एक महिला का शव खेत की मेड़ में झाड़ियों के पीछे मिला. महिला की पहचान रुक्मणि के रूप में हुई. महिला के गले, चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे.

पोस्टमार्टम में हुई हत्या की पुष्टि

पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. जिसमें मारपीट और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मुखबिरों और साइबर टीम की मदद ली और जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतिक का बहू भारती उर्फ कंचन और नाती कयामत पर संदेह गहराया.

आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर की हत्या

पुलिस ने नाती कयामत को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की. उसने अपनी मामी कंचन के साथ अवैध संबंध होने की बात कबूल की. आरोपी ने बताया कि 5 फरवरी को शाम को जब वे दोनों खेत पर आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी नानी रुक्मणि ने उन्हें देख लिया. अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए उन्होंने रुक्मणि की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

