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बंद कमरे में लहूलुहान हालात में मिली महिला टीचर की लाश, फंदे पर लटका मिला इंजीनियर का शव, सतना में सनसनी

Satna Crime News: सतना के कोलगवां थाना में किराए के कमरे में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि युवक पिछले तीन साल से मकान में रह रहा था. घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई.

 

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Pooja|Last Updated: May 16, 2026, 12:35 PM IST
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बंद कमरे में लहूलुहान हालात में मिली महिला टीचर की लाश, फंदे पर लटका मिला इंजीनियर का शव, सतना में सनसनी

Satna Crime News: सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित बढ़ईया टोला में किराए के मकान के बंद कमरे में युवक-युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. बताया जा है कि युवक पिछले तीन साल से मकान में रह रहा था. युवक अंबिकेश गौतम पिता रामकलेश गौतम उम्र 30 वर्ष निवासी बेला सेमरिया का शव फांसी पर लटका मिला, वहीं उसी कमरे में जमीन पर पूनम अहिरवार पिता शिवकुमार अहिरवार निवासी का शव खून से सना हुआ मिला. जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं.

उसी मकान में मृतक का छोटा भाई अनिकेश गौतम उम्र 28 साल उसके साथ में रहता था, लेकिन वह घटना के समय काम से कही गया था. जब वह कमरे पहुंचा तो देखा कमरा अंदर से बंद था. फिर उसने बड़े भाई को आवाज लगाई, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आई तो उसने मकान मालिक को बुलाया और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर गया. तब उसने देखा कि उसके बड़े भाई अंबिकेश का शव फांसी पर लटका हुआ है और नीचे जमीन पर एक युवती का शव पड़ा हुआ है. मामले की सूचना मकान मालिक प्रवीण सिंह ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल मौके पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई.

जांच में जुटी पुलिस 
इस बारे में सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ये सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बढ़ईया टोला में प्रवीण सिंह के मकान में किराए से रहने वाले अंबिकेश गौतम जो कि नागौद में सीएनजी प्लांट में इलेक्ट्रिशियन पद पर कार्यरत हैं. साथ ही उसका भाई भी उसके साथ में रहकर पढ़ाई करता था. यहां पर अंबिकेश गौतम का शव फांसी में झूलता हुआ मिला है और पास में एक युवती का शव मिला है. जिसकी पहचान पूनम अहिरवार कोतमा जिले की निवासी है, जो कि बाणसागर में वर्ग एक पर शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. युवती के सिर पर गंभीर चोटें है. जिसकी हत्या करना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है. जांच में ऐसा पाया जा रहा है की अंबिकेश गौतम युवती की हत्या करके खुद फांसी पर झूल गया है. मौके पर फोरेंसिक अधिकारी भी मौजूद हैं, वहीं मामले के हर बिंदु की जांच की जा रही है. वहीं घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं. साक्ष्य के रूप में अभी दोनों की लाश और खून से लतपथ कपड़े लेपटॉप मोबाईल फोन जब्त किए गए हैं. 

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