/48 घंटे में 150 मिमी बारिश...बाकिया बराज के खुले गेट, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सड़कें डूबी, सतना में बाढ़ जैसे हालात

ग्रामीणों ने सतना-रीवा रोड पर किया चक्काजाम

रामपुर बघेलान के लामीकरही में रीवा रोड किनारे बस्तियों में पानी भर गया. ग्रामीणों ने नाले पर अतिक्रमण से निकासी बाधित होने का आरोप लगाते हुए सतना-रीवा रोड पर चक्काजाम किया. प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खुला. नागौद में कोटा नंबर-1 नदी पर 12 फीट और पाकर पुल पर 4 फीट पानी बह रहा है. इससे सेमरवारा, हड़हा, पाकर सहित 15 से ज्यादा गांवों की दूरी 30 किमी बढ़ गई. सेमरवारा स्कूल के बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया. मझगवां में चकरा और पिंडरा नदी उफान पर हैं. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के पास न जाने की अपील की है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और राहत दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.