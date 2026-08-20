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48 घंटे में 150 मिमी बारिश...बाकिया बराज के खुले गेट, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सड़कें डूबी, सतना में बाढ़ जैसे हालात

सतना में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. करीब 150 मिमी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर हैं और कई पुल-रपटे डूबने से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है.

Written BySanjay LohaniEdited ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:14 PM IST
48 घंटे में 150 मिमी बारिश...बाकिया बराज के खुले गेट, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सड़कें डूबी, सतना में बाढ़ जैसे हालात

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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