/48 घंटे में 150 मिमी बारिश...बाकिया बराज के खुले गेट, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सड़कें डूबी, सतना में बाढ़ जैसे हालात

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सतना में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. करीब 150 मिमी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर हैं और कई रपटे-पुल डूबने से ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है. रामपुर बघेलान के बाकिया बराज में जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन को गेट खोलने पड़े.
बिरसिंहपुर के वार्ड 2-3 में घरों में पानी घुस गया. रहवासी नगर परिषद के अधिकारियों पर फोन न उठाने का आरोप लगा रहे हैं. कोटर में बस स्टैंड, अस्पताल, नगर परिषद कार्यालय और मुख्य सड़कें डूब गईं. बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग पर मऊ नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने से आवागमन बंद है.
गांवों का टूटा संपर्क
दोनों रास्ते बंद होने से नागौद, सेमरावारा, हधा, बाबूपुर, पाकर, कोटा नंबर 1, उरदाना, चिटौंधा, पंगारा, कौशलपुर, पिपरी, आमा, भाजीखेड़ा और जैतवारा के बीच संपर्क टूट गया है. ग्रामीणों को लगभग 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है.
ग्रामीणों ने सतना-रीवा रोड पर किया चक्काजाम
रामपुर बघेलान के लामीकरही में रीवा रोड किनारे बस्तियों में पानी भर गया. ग्रामीणों ने नाले पर अतिक्रमण से निकासी बाधित होने का आरोप लगाते हुए सतना-रीवा रोड पर चक्काजाम किया. प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खुला. नागौद में कोटा नंबर-1 नदी पर 12 फीट और पाकर पुल पर 4 फीट पानी बह रहा है. इससे सेमरवारा, हड़हा, पाकर सहित 15 से ज्यादा गांवों की दूरी 30 किमी बढ़ गई. सेमरवारा स्कूल के बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया. मझगवां में चकरा और पिंडरा नदी उफान पर हैं. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के पास न जाने की अपील की है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और राहत दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
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