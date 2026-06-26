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कुदरत का करिश्मा! 7 माह की गर्भवती ने 3 बेटियों को दिया जन्म, सतना जिला अस्पताल में हुई नॉर्मल डिलीवरी

Delivery of triplets: सतना जिला अस्पताल में 7 माह की गर्भवती महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया. समय से पहले जन्म और कम वजह के कारण तीनों नवजातों को एसएनसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jun 26, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:43 PM IST
कुदरत का करिश्मा! 7 माह की गर्भवती ने 3 बेटियों को दिया जन्म, सतना जिला अस्पताल में हुई नॉर्मल डिलीवरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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