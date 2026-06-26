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Delivery of triplets: सतना जिला अस्पताल में बुधवार एक दुर्लभ प्रसव का मामला सामने आया, जहां 7 माह की गर्भवती महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया. खास बात यह रही कि तीनों शिशुओं का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. समय से पूर्व जन्म लेने और कम वजन होने के कारण तीनों नवजातों को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. जानकारी के अनुसार रामवन क्षेत्र के ग्राम सतरी निवासी प्रियंका साकेत पति दिवाकर साकेत को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकीय जांच में पहले से ही यह स्पष्ट था कि महिला के गर्भ में 3 शिशु पल रहे हैं. जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपाक्षी सिंह की देखरेख में सफल प्रसव कराया गया.
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक पहली बच्ची का जन्म 24 जून की रात 10.25 बजे, दूसरी बच्ची का जन्म 11.45 बजे और तीसरी बच्ची का जन्म 11.56 बजे हुआ. करीब डेढ़ घंटे के अंतराल में तीनों बच्चियों का जन्म हुआ. तीनों नवजातों का वजन लगभग एक-एक किलोग्राम के आसपास बताया गया है. चूंकि प्रसव गर्भावस्था के सातवें माह में हुआ है, इसलिए तीनों बच्चियों को तत्काल एसएनसीयू में भर्ती कर विशेषज्ञ निगरानी में रखा गया है.
तीन बेटियों के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल
चिकित्सकों के अनुसार समय पूर्व जन्म और कम वजन के बावजूद तीनों नवजातों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं प्रसूता की हालत भी सामान्य बताई जा रही है. जिला अस्पताल में एक साथ तीन बच्चियों के जन्म की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है. एक साथ तीन शिशुओं की गर्भावस्था और उसका सफल नॉर्मल प्रसव अपेक्षाकृत दुर्लभ मामलों में गिना जाता है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मां प्रियंका साकेत की हालत ठीक और स्थिर है. एक साथ तीन बेटियों के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है और सफल डिलीवरी अस्पताल में भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
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