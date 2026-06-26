Delivery of triplets: सतना जिला अस्पताल में बुधवार एक दुर्लभ प्रसव का मामला सामने आया, जहां 7 माह की गर्भवती महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया. खास बात यह रही कि तीनों शिशुओं का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. समय से पूर्व जन्म लेने और कम वजन होने के कारण तीनों नवजातों को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. जानकारी के अनुसार रामवन क्षेत्र के ग्राम सतरी निवासी प्रियंका साकेत पति दिवाकर साकेत को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकीय जांच में पहले से ही यह स्पष्ट था कि महिला के गर्भ में 3 शिशु पल रहे हैं. जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपाक्षी सिंह की देखरेख में सफल प्रसव कराया गया.