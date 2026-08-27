/सतना में आफत की बारिश: 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, जैतवारा के हाटी-तुरी मार्ग बंद, लगना नदी उफान पर; पुलिस ने लोगों से की अपील

लगना नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है. बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए जैतवारा थाना प्रभारी अजय सिंह परिहार दल-बल के साथ मौके पर मुस्तैद हैं. थाना प्रभारी द्वारा स्वयं नदी किनारे और बंद मार्गों पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि उफनते पुल-पुलिया और रपटों को पार करने का जोखिम न लें. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोक दिया है, जिसके चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें.