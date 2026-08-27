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सतना में आफत की बारिश: 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, जैतवारा के हाटी-तुरी मार्ग बंद, लगना नदी उफान पर; पुलिस ने लोगों से की अपील

सतना के जैतवारा क्षेत्र में लगातार दो दिनों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई मार्ग जलमग्न होने से सड़क संपर्क कट गया है. लगना नदी का पानी पुल के ऊपर बहने से आवागमन बंद है. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को उफनते पुल-पुलियों को पार न करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

Written BySanjay LohaniEdited ByPooja
Published: Aug 27, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:24 AM IST
सतना में आफत की बारिश: 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, जैतवारा के हाटी-तुरी मार्ग बंद, लगना नदी उफान पर; पुलिस ने लोगों से की अपील

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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