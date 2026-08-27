/सतना में आफत की बारिश: 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, जैतवारा के हाटी-तुरी मार्ग बंद, लगना नदी उफान पर; पुलिस ने लोगों से की अपील

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सतना जिले के जैतवारा थाना क्षेत्र में दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. क्षेत्र की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है. लगातार बारिश के कारण जैतवारा का सड़क संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है. जानकारी के अनुसार सतना को जोड़ने वाला हाटी मार्ग और तुरी मार्ग बाढ़ के पानी में डूब जाने से पूरी तरह बंद हो चुका है. वहीं कोठी की ओर जाने वाले मार्ग पर लगना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है.
लगना नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है. बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए जैतवारा थाना प्रभारी अजय सिंह परिहार दल-बल के साथ मौके पर मुस्तैद हैं. थाना प्रभारी द्वारा स्वयं नदी किनारे और बंद मार्गों पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि उफनते पुल-पुलिया और रपटों को पार करने का जोखिम न लें. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोक दिया है, जिसके चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें.
अबतक 22 इंच बारिश दर्ज
सतना जिले में अगस्त महीने में हुई बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस साल 26 अगस्त तक 22 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि अगस्त 2016 के पूरे महीने में लगभग 21 इंच बारिश हुई थी. अगस्त के अभी भी चार दिन बाकी हैं, इसलिए बारिश का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए पंजाब तक फैली हुई है. इसके असर से अलग-अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम और भारी बारिश हो रही है.
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