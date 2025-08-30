Satna Love Jihad Case: रोमांस का जाल या धर्मांतरण का खेल? एयरपोर्ट पर खुला राज तो सब रह गए सन्न

Satna Love Jihad Case: मध्यप्रदेश के सतना से लापता युवती जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर युवक शाहनवाज कुरैशी के साथ मिली. दोनों दिल्ली जाने की फिराक में थे. इस बीच, युवती की गुमशुदगी दर्ज होने पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और एयरपोर्ट पर दोनों को रोक लिया. सुबह सतना पुलिस जबलपुर पहुंची और युवक-युवती को हिरासत में ले लिया.

पुलिस जांच में पता चला कि शाहनवाज कुरैशी सतना के जवान सिंह कालोनी का रहने वाला है और दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है. कुछ साल पहले उसकी युवती से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और मुलाकातों तक बढ़ गई. शाहनवाज ने युवती को कार से लेकर जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से दोनों दिल्ली जाने वाले थे.

पुलिस ने किया केस दर्ज

मिली जानकारी के मुताबिक, सतना कोतवाली पुलिस ने शाहनवाज कुरैशी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि युवती को परिजनों के हवाले कर दिया गया.

ग्रामीणों में काफी रोष

वहीं घटना से स्थानीय लोगों में रोष है और पुलिस ने कहा है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सतना के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार का जबरन धर्मांतरण या फरेबी प्रलोभन कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्ट: संजय लोहानी/ सतना)

