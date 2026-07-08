/सतना में रौब झाड़ना उपयंत्री को पड़ा भारी, निरीक्षण में बंदूक लेकर जाने वाला इंजीनियरिंग सस्पेंड, वित्तीय गड़बड़ियों की भी खुली पोल

कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब

सस्पेंशन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय सतना में ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में तय किया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मौजूदा सेक्टर से जुड़े सभी आधिकारिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया है. यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर सब-इंजीनियर समले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते समय बंदूक लिए हुए थे. शिकायत मिलने के बाद, जिला पंचायत स्तर पर इसकी जांच की गई. कारण बताओ नोटिस के जवाब में समेले ने काम की जगह पर बंदूक ले जाने की बात मानी, लेकिन उनकी सफाई को संतोषजनक नहीं माना गया.