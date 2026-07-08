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सतना में रौब झाड़ना उपयंत्री को पड़ा भारी, निरीक्षण में बंदूक लेकर जाने वाला इंजीनियरिंग सस्पेंड, वित्तीय गड़बड़ियों की भी खुली पोल

सतना के मझगवां जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री सतीश समेले को सरकारी निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर पहुंचने वाले उपयंत्री सतीश समेले को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य आरोपों की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 08, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:33 PM IST
सतना में रौब झाड़ना उपयंत्री को पड़ा भारी, निरीक्षण में बंदूक लेकर जाने वाला इंजीनियरिंग सस्पेंड, वित्तीय गड़बड़ियों की भी खुली पोल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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