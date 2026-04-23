सतना में कुपोषण का कहर, 4 महीने की मासूम की मौत, दूसरा जिंदगी के लिए लड़ रहा जंग, मचा हड़कंप

Baby Dies of Malnutrition-मध्यप्रदेश के सतना में कुपोषण एक बार फिर मौत का सबब बन गया है. मझगवां ब्लॉक के सुरंगी गांव में कुपोषण से 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि जुड़वां भाई की हालत गंभीर है. बच्चे को सतना जिला अस्पताल से रीवा मेडकल कॉलेज रेफर किया गया है. दोनों बच्चे जन्म से ही कुपोषित थे. 15 दिन पहले दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी. इस मामले में कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस और सुपरवाइजर, सीडीपीओ और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को नोटिस जारी किया है.

जन्म से ही कुपोषित थे बच्चे

जानकारी के अनुसार, सुरंगी गांव निवासी विमला प्रजापति पति नाथूलाल प्रजापति ने 21 दिसंबर 2025 को मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. जन्म के समय से ही दोनों बच्चे कुपोषित थे. एक बच्चे का वजन 2 किलो 953 ग्राम तथा दूसरे का 2 किलो 852 ग्राम था, जबकि सामान्य रूप से चार महीने के बच्चे का वजन 4 से 5 किलो तक होना चाहिए.

झोलाछाप डॉक्टर से कराते रहे इलाज

15 दिन पहले दोनों बच्चों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई. बच्चों के परिजन उनका इलाज गांव के झोलाछाप डॉक्टर से कराते रहे, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई. मंगलवार शाम उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया. बुधवार शाम बच्ची सुप्रांशी की मौत हो गई, जबकि जुड़वां भाई नैतिक की हालत नाजुक है.

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कलेक्टर ने नोटिस जारी किया

जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को भी नोटिस जारी किया है. वही झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने बुधवार रात झोलाछाप डॉक्टर प्रेमलाल अनुरागी के दवाखाने पर छापा मारा और क्लीनिक को सील कर दिया गया.

ठीक से नहीं हुई मॉनिटरिंग

मृत बच्ची की मां की चौथी प्रेग्नेंसी थी. पहले दो बच्चे हैं, एक मिसकैरेज हो चुका है. जुड़वा बच्चों को जन्म के बाद ऑब्जरवेशन में रखा गया था, लेकिन बाद में मॉनिटरिंग नहीं की गई. ढाई महीने का टीका भी कमजोरी के कारण नहीं लग पाया. परिवार नियोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच की अनदेखी के चलते बच्ची की मौत की वजह बनी. गौरतलब है कि वर्ष 2022 में इसी गांव में 4 वर्षीय सोमवती मवासी की भी कुपोषण से मौत हो चुकी है.

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