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सतना में दूषित पानी की सप्लाई पर भड़के महापौर, PHE प्लांट पहुंच अधिकारियों को लगाई फटकार

Mayor inspects Satna PHE plant: सतना में पिछले तीन दिनों से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतों के बाद महापौर योगेश ताम्रकार अचानक पीएचई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे. निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:32 PM IST
सतना में दूषित पानी की सप्लाई पर भड़के महापौर, PHE प्लांट पहुंच अधिकारियों को लगाई फटकार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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