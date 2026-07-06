सतना में दूषित पानी की सप्लाई पर भड़के महापौर, PHE प्लांट पहुंच अधिकारियों को लगाई फटकार

वहां उन्होंने पूरे प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. महापौर ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इसमें किसी भी तरह की कोताही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मेयर ने साफ तौर पर कहा कि जनता को साफ और सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराना नगर निगम की सबसे अहम जिम्मेदारी है. अगर लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी.