सतना में दूषित पानी की सप्लाई पर भड़के महापौर, PHE प्लांट पहुंच अधिकारियों को लगाई फटकार

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Mayor inspects Satna PHE plant: सतना शहर के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से हो रही गंदे और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. जिसपर महापौर योगेश ताम्रकार का गुस्सा फूट पड़ा. लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर अचानक खुद पीएचई (PHE) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच गए.
वहां उन्होंने पूरे प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. महापौर ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इसमें किसी भी तरह की कोताही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मेयर ने साफ तौर पर कहा कि जनता को साफ और सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराना नगर निगम की सबसे अहम जिम्मेदारी है. अगर लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी.
निरीक्षण में फिटकरी की क्वालिटी खराब मिली
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पानी साफ करने की प्रक्रिया, फिल्टरेशन सिस्टम और सप्लाई के इंतजामों के बारे में जानकारी ली. पानी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली फिटकरी की क्वालिटी खराब पाए जाने पर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों से इस बारे में जवाब मांगा. प्लांट इंचार्ज रोजल सिंह भी वहां मौजूद थे. शिकायतों के बावजूद जब हालात में सुधार नहीं हुआ, तो मेयर ने चेतावनी दी कि दो दिनों के भीतर व्यवस्था को ठीक किया जाए. साथ ही लापरवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए.
टेंडर रद्द करने की दी चेतावनी
मेयर ने यह भी कहा कि अगर तय समय के अंदर सुधार नहीं किए गए तो कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द किया जा सकता है. इस दौरे के दौरान पार्षद आदित्य यादव और शारदा तिवारी भी मौजूद थे. निरीक्षण के बाद प्लांट के कर्मचारियों में हलचल देखी गई. प्लांट इंचार्ज ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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