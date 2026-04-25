सतना में फिर मिले तीन कुपोषित बच्चे, 1 जिला अस्पताल से रीवा रेफर, मोबाइल की रोशनी में हुआ इलाज

Child Malnutrition In Satna: सतना जिले में एक बार फिर तीन बच्चे कुपोषित गए हैं. जिसमें से एक बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा. कुपोषित बच्चे पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.
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Child Malnutrition In Satna: सतना जिले में कुपोषण एक और मामला सामने आय है, यहां तीनों कुपोषित बच्चे पाए गए हैं. जिसमें से एक बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा. हैरानी की बात यह रही कि जिस एम्बुलेंस बच्ची को भेजा गया उसका गेट खराब था और रास्ते में मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा. इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हाल में ही 22 अप्रैल को मझगवा ब्लॉक के सुरंगी गांव के निवासी विमला प्रजापति के 4 माह के दो जुड़वा मासूम बच्चों में से सुप्रांशी नाम की एक बच्ची की मौत कुपोषण की वजह से हो जाती है. इसके बाद मामला मीडिया की सुर्खियां बनता है और प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुट जाता है. इसके बाद गांव में दस्तक अभियान शुरू होता है और भी का दो दिनों के अंदर तीन और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर लिया जाता है. जिनमें से एक बच्ची को किसी तरीके से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रीवा रेफर कर दिया गया. वहीं मामले पर जिम्मेदार महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई के नाम पर अधिक अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर अपना कोरम पूरा कर लिया गया है. बड़ी बात यह है कि पोषण आहार के नाम पर सरकार कई योजनाएं गरीब आदिवासी परिवार के लिए चल रही है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इससे जिला प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं है. वजह यही है कि गरीब आदिवासी के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और आखिरकार उन्हें जान गंवानी पड़ती है. लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है.
एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा
वहीं इस बारे में सतना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि फील्ड अमला दायित्व होता है कि कुपोषण की जो भी एक्टिविटी है उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और आगे यह तय किया गया है कि महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा साथ में मिलकर एक विशेष एक्शन प्लान तैयार करके क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जाएगी. यहां पर आशिक्षा का अभाव है. इसमें जागरूकता की कमी है और यह तक स्थिति है कि इनको बताने और समझाने के बावजूद भी जल्दी परिजन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. हमारा प्रयास है कि जो भी कुपोषण वाला पार्ट है, वह पूरी तरीके से कवर हो. क्योंकि सरकार ने पोषण का पार्ट बनाया है. इसमें तीन और बच्चे कुपोषण के चिन्हित किए गए हैं.
एक बच्ची की हालात गंभीर
तीनों बच्चों में से एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर परिजनों को किसी तरीके से समझा बुझाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. बचे हुए दो और मासूम बच्चों के परिजनों को समझने का प्रयास जारी है, ताकि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सके. इसके पहले चार माह की मासूम बच्ची की मौत पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैदानी अमले और मॉनिटरिंग करने वाले स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. कुपोषण के तीनों बच्चे अलग-अलग गांव से मिले है.
खटारा एंबुलेंस
शुक्रवार शाम कुपोषित बच्ची को रीवा रेफर किया गया, लेकिन उसे जिस 108 एंबुलेंस में ले जाया गया, उसकी हालत देख हर कोई दंग रह गया. एंबुलेंस का गेट इस कदर खराब था कि उसे बंद करने के लिए लोहे के तारों से जुगाड़ (तारबाड़ी) करना पड़ा. हद तो तब हो गई जब एंबुलेंस के भीतर की लाइटें भी गुल मिलीं. मजबूरन स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरे में बच्ची का प्राथमिक उपचार करना पड़ा. यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले रामनगर से आए मरीज को निकालने के लिए चालक को खिड़की से अंदर घुसना पड़ा था.
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