रामवन मंदिर परिसर में अश्लीलता, अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ मामला दर्ज, आस्था को ठेस पहुंचाने पर बढ़ा आक्रोश

Obscenity in Temple Premises-मध्यप्रदेश के सतना जिले के प्रमुख आस्था केंद्र रामवन मंदिर में परिसर से एक आपत्तिजनक मामला सामने आया है. यहां एक अज्ञात युवक-युवकी द्वारा मंदिर में स्थापित मूर्तियों के पीछे अश्लील कृत्य करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. मंदिर के पुजारी ने अश्लील कृत्य करने वाले युवक-युवती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

पुजारी की शिकायत पर एक्शन

घटना का वीडियो सामने आते ही रामवन मंदिर के पुजारी अंश शर्मा ने तुरंत मोर्चा संभाला. उन्होंने सोमवार को रामवन चौकी पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. मंदिर के पुजारी अंश शर्मा का कहना है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की घटिया हरकत से न केवल क्षेत्र की मर्यादा भंग हुई है, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मंदिर के पुजारी की शिकायत पर रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने अज्ञात जोड़े के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत केस दर्ज कर लिया है. सतना के एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि पुलिस ने वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचाने के लिए मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही दोनों को ढूंढ लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी

इस घटना के बाद बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बजरंग दल के नेता सचिन शुक्ला ने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक स्थलों पर ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे. इस मामले में पुलिस वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले लोगों की तलाश भी कर रही है.

