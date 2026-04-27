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सतना के नारी निकेतन वन स्टाफ सेंटर से तीन नाबालिग बच्चियों खिड़की तोड़ फरार, मचा हड़कंप

Satna News: सतना के धवारी स्थित वन स्टाफ सेंटर नारी निकेतन से तीन नाबालिग बच्चियां खिड़की का ग्रिल तोड़कर फरार हो गई. मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया. आनन फानन में मामले की सूचना केयर टेकर के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.

 

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:32 PM IST
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सतना के नारी निकेतन वन स्टाफ सेंटर से तीन नाबालिग बच्चियों खिड़की तोड़ फरार, मचा हड़कंप

Satna News: सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धवारी स्थित वन स्टाफ सेंटर नारी निकेतन में आज सुबह उसे वक्त हड़कंप मच गया. जब सेंटर में मौजूद तीन नाबालिग बच्चियां अचानक गायब हो गई. ये तीनों बच्चियां खिड़की का ग्रिल तोड़कर फरार हो गई.भागी हुई तीनों लड़कियां जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र, सिविल लाइन क्षेत्र, और मझगवा क्षेत्र को निवासी हैं. इसमें एक बच्ची जो सिविल लाइन क्षेत्र की निवासी है, वह पॉक्सो पीड़ित भी है. घटना की जानकारी जब लगी जब वन स्टाफ सेंटर में मौजूद केयरटेकर रोशनी के द्वारा सुबह कमरे में जाकर देखा गया तो तीनों नाबालिक बच्ची अपने कमरे में नहीं मिल. आनन फानन में मामले की सूचना केयरटेकर के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.

जानकारी मिलते ही अधिकारी सेंटर पहुंच गए, जहां पर देखा गया कि खिड़की की ग्रिल टूटी हुई है. जिससे लड़कियां फरार हुई है और वहीं केंद्र के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो उसमें भी तीनों लड़कियां पीछे के रास्ते से खिड़की की ग्रेड तोड़कर भागते हुए दिखाई दे रही है. उसके बाद अधिकारियों द्वारा मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई. शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस वन स्टाफ सेंटर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. बता दें कि यह संस्था शासन के द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चियों एवं महिलाओं को आश्रय देने के लिए बनाया गया है. 

वहीं इस बारे में महिला बाल विकास के सहायक संचालक एवं वन स्टाफ सेंटर अधिकारी श्याम किशोर द्विवेदी ने बताया कि वन स्टाफ सेंटर भारत के प्रत्येक जिले में है. सतना में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की बालिका गृह में नहीं है. जिसके चलते जिला कलेक्टर के अनुमोदन पर वन स्टाफ सेंटर नारी निकेतन में बाल कल्याण समिति के अनुमति के बाद 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की बच्चियों को आश्रय दिया जाता है और जब तक उसे बच्ची की घर वापसी नहीं हो जाती तब तक उसे यहां आश्रय दिया जाता है. 

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