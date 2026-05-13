पीएम की अपील का 'साइड इफेक्ट', सतना में पेट्रोल पंपों पर उमड़ा जनसैलाब, खाली हुए पंप, खत्म हुआ तेल

Satna Petrol Diesel Crisis-देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर पूरे देशभर के लोगों से यह अपील की थी, लोग सोना चांदी न खरीदे और पेट्रोल डीजल की बचत करे. कम से कम वाहनों का उपयोग करे. ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो सके. जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री में अपने काफिले के 13 वाहनों में से 5 वाहनों को हटाकर कुल 8 वाहन का उपयोग शुरू कर दिया है. लेकिन पीएम की अपील का सतना में उल्टा असर हो गया, शहर के पेट्रोल पंपों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. जिस वजह से तेल संकट आ गया. शहर के अंदर संचालित होने वाले पेट्रोल पंप पर लोगों की लगातार पैनिक स्थिति निर्मित होने की वजह से डीजल-पेट्रोल स्टॉक खत्म हो गया.

सतना में उमड़ रही भीड़

बुधवार को सतना शहर की बात करे तो शहर के अंदर संचालित होने वाले पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल का स्टॉक भी कम हो गया है. वजह यही है कि पीएम की अपील के बाद लोग पेट्रोल डीजल के स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं. जिस उपभोक्ता को दिनभर में 100 रुपए का पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती थी. वह स्टॉक करने लगा है.

मिडिल क्लास परेशान

वहीं चार पहिया वाहनों में 200 से 500 तक डीजल का उपयोग करने वाले 2 हजार से 5 हजार रुपए का डीजल स्टॉक रखने में जुट गए है. यही वजह है कि पेट्रोल पंप में स्थिति पैनिक हो रही है. वहीं मिडिल क्लास परिवार के लोगों की माने तो हमें उतना पेट्रोल मिले जितनी हमारी जरूरत है. हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं. क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है.

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लोग परेशान न हों

वहीं इस मामले पर पेट्रोल पंप के मैनेजर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पेट्रोल डीजल के लोग पैनिक न हो. स्थिति अभी ठीक है. आज कुछ टैकिनल इशू को वजह से कुछ घंटे के लिए बंद किया गया है. दोपहर तक यह स्थिति ठीक हो जाएगी. लोग परेशान न हो. सरकार को अपील है कि लोग जरूरत के हिसाब से उपयोग करे. बाकी स्थिति अभी सामान्य है.

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