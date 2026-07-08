/सतना में PM आवास योजना में बड़ा खेल, कागजों में बनकर तैयार हो गया पक्का मकान, मौके पर पहुंचे अधिकारी तो उड़ गए होश

PM Awas Yojana Scam: मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बड़ी अनियमितता सामने आई है. एक पात्र हितग्राही का पीएम आवास स्वीकृत होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ज में उसके मकान को पक्का दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर जांच करने पर आवास कच्चा पाया गया. मामले का खुलासा होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की. जांच में दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति में अंतर मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.