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सतना में PM आवास योजना में बड़ा खेल, कागजों में बनकर तैयार हो गया पक्का मकान, मौके पर पहुंचे अधिकारी तो उड़ गए होश

PM Awas Yojana Scam: सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी सामने आई है. पीएम आवास स्वीकृत के बावजूद एक हितग्राही का मकान सरकारी रिकॉर्ड में पक्का दर्ज कर दिया गया, जबकि जांच में वह कच्चा पाया गया.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST
सतना में PM आवास योजना में बड़ा खेल, कागजों में बनकर तैयार हो गया पक्का मकान, मौके पर पहुंचे अधिकारी तो उड़ गए होश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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