/सतना में PM आवास योजना में बड़ा खेल, कागजों में बनकर तैयार हो गया पक्का मकान, मौके पर पहुंचे अधिकारी तो उड़ गए होश

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PM Awas Yojana Scam: मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बड़ी अनियमितता सामने आई है. एक पात्र हितग्राही का पीएम आवास स्वीकृत होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ज में उसके मकान को पक्का दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर जांच करने पर आवास कच्चा पाया गया. मामले का खुलासा होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की. जांच में दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति में अंतर मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बीदा सेमरा गांव का है, जहां पर शिवप्रसाद पटेल नामक ने व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया और उसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया. पीड़ित शिव प्रसाद पटेल का आरोप है कि उससे कुछ राशि भी ले ली गई. इसके बाद उसका आवास निर्माण नहीं हो सका. पीड़ित शिव प्रसाद लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत दर्ज होने के बाद मौके पर जांच अधिकारी उनके निवास पर पहुंच गए और पूरे दस्तावेज की जांच की गई. जिसमें यह सामने आया कि शिव प्रसाद पटेल का दो कमरे का पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत है और वह तैयार भी हो चुका है, लेकिन मौके पर उसकी मिट्टी के खप्पर से बनी हुई झोपड़ी मिली. मामले की जानकारी जिले के विभागीय अधिकारियों को दी गई. और पीड़ित शिव प्रसाद को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का आश्वासन दिया गया. मामले पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई.
जिला पंचायत सीईओ ने कही कार्रवाई की बात
इस बारे में जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण विभिन्न पंचायत में कराया जा रहा है. उनके परीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत जांच कार्रवाई भी की जा रही है.
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