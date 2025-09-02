बिजलीकर्मियों की हैरतअंगेज तस्वीर! 300 मीटर तक मंडरा रहा था खतरा, जान की बाजी लगाकर किया कमाल
बिजलीकर्मियों की हैरतअंगेज तस्वीर! 300 मीटर तक मंडरा रहा था खतरा, जान की बाजी लगाकर किया कमाल

MP News: सतना के बिजलीकर्मियों ने जो कर दिखाया है उसे देख आज हर कोई इनके कर्तव्यनिष्ठा की तारीफ कर रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स पानी के बीचों-बीच पोल पर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था खड़ा है. जानिए इस तस्वीर की पूरी सच्चाई.

 

Written By  Mayuri Payal|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:50 PM IST
Satna Viral Power Worker:  राजा सेन, चंद्रिका कुशवाहा, गया कुशवाहा, रामलाल कुशवाहा और रचित दाहिया ये उन लोगों को नाम है जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया है. जान की परवाह किए बगैर अपने हौसले और कर्तव्यनिष्ठा से इन बिजलीकर्मियों ने अपने काम के प्रति वो निष्ठा दिखाई है जो शायद ही आज के दौर में देखने को मिले. भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश के सतना के सितपुरा क्षेत्र में सोमवार को 33 kv सोहावल विद्युत लाइन फॉल्ट हो गया जिसे कर्मियों ने 10 फीट गहरे पानी के बीचो बीच जाकर सही किया.

क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला सतना जिले के सितपुरा क्षेत्र का है. जिले में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां 33 kv सोहावल लाइन में फॉल्ट आ गया. लाइन फॉल्ट होने से गांवों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई. जब लाइन की पेट्रोलिंग की गई तो पाया गया कि सितपुरा रोड पर दो बिजली पोल में इंसुलेटर फेल है. दिक्कत की बात ये थी कि बिजली पोल बांध के अंदर था, पोल के आसपास 300 मीटर तक 10 फीट गहरा पानी था.

जान को दांव पर लगा कर किया काम
मौजूदा स्थिति को देखते हुए बिजली कर्मियों ने जान की परवाह नहीं करते हुए 10 फीट गहरे पानी में तैर कर पोल तक पहुंचे. पानी की गहराई और हर पल जान पर बने संकट के बीच कर्मियों ने खराब इंसुलेटर को बदला और लाइन फिर से चार्ज किया. कर्मियों की इस मेहनत के बदले प्रभाविथ क्षेत्र एक बार फिर से रौशनी से जगमगा उठे. 

हर तरफ हो रही तारीफ
घंटों की मेहनत और लाइफ को रिस्क में डालकर बिजलीकर्मियों ने जो किया है वो वाकई काबिल ए तारीफ है.वहीं ग्रमीणों और बिजली विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी कर्मचारियों की तारीफ की है. उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया है. अंधकार में डूबे गांव को फिर से जगमगाने वाले इन कर्मियों के हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है. 

रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

