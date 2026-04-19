Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3184550
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने निजी अस्पताल में काटा हंगामा, लापरवाही का आरोप

Satna Hospital Protest: मध्य प्रदेश के सतना में एक बुज़ुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने निजी अस्पताल में काटा हंगामा, लापरवाही का आरोप

Satna Hospital Protest: सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित निजी सतना हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला का कूल्हे के आपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसके बाद उनकी मौत हो गई. महिला की मौत के बाद देर रात निजी अस्पताल के गेट पर शव रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया.  

जानकारी के मुताबिक महिला का नाम गुलाब बाई कुशवाहा उम्र 70 वर्ष पति चुन्नू लाल कुशवाहा निवासी सिंहपुर था, जो कि शहर के निजी सतना हॉस्पिटल में बीते माह 24 मार्च को कूल्हे के आपरेशन के लिए भर्ती हुई थी. उनका  आपरेशन 27 मार्च को किया गया. उसके बाद वह स्वास्थ्य होकर घर चली गई. अचानक से उनकी तबीयत 17 अप्रैल को बिगड़ी जिसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंच गए. जहां उसका इलाज दोबारा किया गया. जिसके बाद महिला की मौत हो गई. फिर क्या परिजनों ने महिला के शव को सतना हॉस्पिटल के गेट में रखकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. वही अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद मौके पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई. पुलिस की समझाइश के बाद परिजन वापस महिला का शव लेकर सिंहपुर अपने घर के लिए रवाना हो गए.

वहीं इस मामले पर अस्पताल संचालक डॉ संकल्प जैन ने बताया कि हमारे अस्पताल में गुलाब बाई कुशवाहा 70 वर्ष निवासी सिंहपुर की महिला इलाज के लिए 24 मार्च को लेफ्ट हिप फ्रेक्चर का इलाज के लिए आई थी. जिनका शुगर लेवल 327 था. जिसके बाद उन्हें 24 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया और फिर 27 मार्च को उनका शुगर लेवल सामान्य होने पर कूल्हे का आपरेशन किया गया.  30 मार्च को अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद महिला को ड्रेसिंग के लिए कई बार अस्पताल लाया गया और फिर 15 अप्रैल को दोबारा जब महिला को ड्रेसिंग के लिए अस्पताल लाए तो हमने देखा कि उसके अपरेशन के घाव में इन्फेक्शन हो चुका, जिसकी ड्रेसिंग कर सफाई की गई. फिर दूसरे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर 18 अप्रैल को महिला पेशेंट की तबीयत बिगड़ी और दोपहर को 3 बजे के करीब इलाज के अस्पताल लाया गया. ड्रेसिंग करने के एक घंटे बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. यहां से उसके परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए थे. महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत  होने के शव लेकर अस्पताल गेट पर हंगामा शुरू कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

TAGS

satna private hospital protest

Trending news

satna private hospital protest
सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने काटा बवाल...
bhagwandas akhada master death
पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख
Alirajpur news
शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत, घर से 100 मीटर दूर हुआ बड़ा हादसा, मचा हड़कंप
police horses dogs summer care
उज्जैन में गर्मी की टॉर्चर, भीषण गर्मी में घोड़ों और डॉग्स रखा जा रहा खास ख्याल...
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में
bhopal news
अब हेलिकॉप्टर से करें भोपाल से ओरछा-चंदेरी का सफर, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: PM श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ, उज्जैन -इंदौर और धार दौरे पर CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
अखा तीज का 'अबूझ मुहूर्त': MP में गूंजेंगी हजारों शहनाइयां, चेक कर लें ट्रैफिक प्लान
mp news
MP में अब नर्सिंग के लिए नहीं देनी होगी अलग से परीक्षा, चल रही है नए बदलाव की तैयारी
mhow chips factory boiler blast
धमाके से दहला महू! चिप्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मची चीख-पुकार, एक बच्चा झुलसा