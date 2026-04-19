सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने निजी अस्पताल में काटा हंगामा, लापरवाही का आरोप

Satna Hospital Protest: सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित निजी सतना हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला का कूल्हे के आपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसके बाद उनकी मौत हो गई. महिला की मौत के बाद देर रात निजी अस्पताल के गेट पर शव रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया.

जानकारी के मुताबिक महिला का नाम गुलाब बाई कुशवाहा उम्र 70 वर्ष पति चुन्नू लाल कुशवाहा निवासी सिंहपुर था, जो कि शहर के निजी सतना हॉस्पिटल में बीते माह 24 मार्च को कूल्हे के आपरेशन के लिए भर्ती हुई थी. उनका आपरेशन 27 मार्च को किया गया. उसके बाद वह स्वास्थ्य होकर घर चली गई. अचानक से उनकी तबीयत 17 अप्रैल को बिगड़ी जिसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंच गए. जहां उसका इलाज दोबारा किया गया. जिसके बाद महिला की मौत हो गई. फिर क्या परिजनों ने महिला के शव को सतना हॉस्पिटल के गेट में रखकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. वही अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद मौके पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई. पुलिस की समझाइश के बाद परिजन वापस महिला का शव लेकर सिंहपुर अपने घर के लिए रवाना हो गए.

वहीं इस मामले पर अस्पताल संचालक डॉ संकल्प जैन ने बताया कि हमारे अस्पताल में गुलाब बाई कुशवाहा 70 वर्ष निवासी सिंहपुर की महिला इलाज के लिए 24 मार्च को लेफ्ट हिप फ्रेक्चर का इलाज के लिए आई थी. जिनका शुगर लेवल 327 था. जिसके बाद उन्हें 24 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया और फिर 27 मार्च को उनका शुगर लेवल सामान्य होने पर कूल्हे का आपरेशन किया गया. 30 मार्च को अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद महिला को ड्रेसिंग के लिए कई बार अस्पताल लाया गया और फिर 15 अप्रैल को दोबारा जब महिला को ड्रेसिंग के लिए अस्पताल लाए तो हमने देखा कि उसके अपरेशन के घाव में इन्फेक्शन हो चुका, जिसकी ड्रेसिंग कर सफाई की गई. फिर दूसरे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर 18 अप्रैल को महिला पेशेंट की तबीयत बिगड़ी और दोपहर को 3 बजे के करीब इलाज के अस्पताल लाया गया. ड्रेसिंग करने के एक घंटे बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. यहां से उसके परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए थे. महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत होने के शव लेकर अस्पताल गेट पर हंगामा शुरू कर दिया गया.

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