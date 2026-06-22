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रीवा होटल में युवती संग रंगरलिया मनाता मिला रेंजर पति, कांस्टेबल पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Satna Ranger News: सतना के पूर्व रेंजर बृजेन्द्र पांडेय पर उनकी कांस्टेबल पत्नी भारती उपाध्याय ने रीवा के होटल में युवती के साथ मिलने, मारपीट, घरेलू हिंसा और फर्जी चोरी की शिकायत दर्ज कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले ने तूल पकड़ लिया है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:00 PM IST
रीवा होटल में युवती संग रंगरलिया मनाता मिला रेंजर पति, कांस्टेबल पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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