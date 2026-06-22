बता दें कि 15 जून 2026 की रात रीवा हाईवे स्थित होटल रॉयल इन में भारती को गुप्त सूचना मिली. वे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन रखकर कमरे पहुंचीं. दरवाजा खोलने वाले बृजेन्द्र पांडेय के चेहरे की रंगत उड़ गई. भारती ने अंदर घुसकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो एक युवती मिली, जो भागने की कोशिश करने लगी. भारती का आरोप है कि इस दौरान पति और युवती ने उनके साथ मारपीट की. वहीं दोनों होटल से भागे और हंगामा सड़क तक पहुंच गया. युवती को डंपर में लिफ्ट नहीं मिली तो बृजेन्द्र उसे वापस कमरे में ले गए. बाद में बृजेन्द्र के भाई शिवेंद्र पांडेय युवती को ले गए. भारती ने पीछा किया लेकिन ट्रैफिक में खो गईं.



फर्जी चोरी का आरोप

बृजेन्द्र ने 16 जून को बरौंधा सरकारी आवास से कार, दो लाख नकद और आईफोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. भारती ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया. उन्होंने ओप्पो सर्विस सेंटर के सीसीटीवी का हवाला दिया, जहां गाड़ी 15 जून रात 2:30 बजे से 17 जून सुबह 10:30 बजे तक खड़ी थी. भारती उस रात कोठी रोड के होटल शिवम में रुकी हुई थीं. उन्होंने कहा, 'मैं बरौंधा में थी ही नहीं, फिर चोरी कैसे कर सकती हूं? पति दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत कर रहा है क्योंकि मैंने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है.'