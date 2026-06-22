राज्य चुनें
Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में वन विभाग में पदस्थ रहे रेंजर बृजेन्द्र पांडेय की निजी जिंदगी सुर्खियों में है. उनकी कांस्टेबल पत्नी भारती उपाध्याय ने रीवा के होटल रॉयल इन में पति को एक युवती के साथ रंगरेलिया मनाते पकड़ लिया. भारती ने ZEE MEDIA को भेजे बयान में पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि युवती उनके पति के संरक्षण में रीवा में कोचिंग कर रही थी और यह मामला पहला नहीं है.
बता दें कि 15 जून 2026 की रात रीवा हाईवे स्थित होटल रॉयल इन में भारती को गुप्त सूचना मिली. वे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन रखकर कमरे पहुंचीं. दरवाजा खोलने वाले बृजेन्द्र पांडेय के चेहरे की रंगत उड़ गई. भारती ने अंदर घुसकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो एक युवती मिली, जो भागने की कोशिश करने लगी. भारती का आरोप है कि इस दौरान पति और युवती ने उनके साथ मारपीट की. वहीं दोनों होटल से भागे और हंगामा सड़क तक पहुंच गया. युवती को डंपर में लिफ्ट नहीं मिली तो बृजेन्द्र उसे वापस कमरे में ले गए. बाद में बृजेन्द्र के भाई शिवेंद्र पांडेय युवती को ले गए. भारती ने पीछा किया लेकिन ट्रैफिक में खो गईं.
फर्जी चोरी का आरोप
बृजेन्द्र ने 16 जून को बरौंधा सरकारी आवास से कार, दो लाख नकद और आईफोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. भारती ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया. उन्होंने ओप्पो सर्विस सेंटर के सीसीटीवी का हवाला दिया, जहां गाड़ी 15 जून रात 2:30 बजे से 17 जून सुबह 10:30 बजे तक खड़ी थी. भारती उस रात कोठी रोड के होटल शिवम में रुकी हुई थीं. उन्होंने कहा, 'मैं बरौंधा में थी ही नहीं, फिर चोरी कैसे कर सकती हूं? पति दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत कर रहा है क्योंकि मैंने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है.'
CCTV भी आया सामने
भारती ने बताया कि पति अन्य महिलाओं से बातचीत पर उन्हें बेरहमी से मारते थे. 17 अगस्त 2025 की मारपीट का सीसीटीवी भी उन्होंने जारी किया है. दो साल की बेटी के कारण उन्होंने घर में कैमरा लगवाया था. भारती का कहना है कि बृजेन्द्र तलाक चाहते हैं क्योंकि उनकी रंगीन मिजाजी सामने आ गई है. उन्होंने न्याय की अपील की है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
ASP प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि उनके पति के द्वारा एक चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी. वहीं उनकी पत्नी, जो सतना में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और थाना बरौना में तैनात हैं, उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. उन्होंने कहा कि जो कथित वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में अभी तक कोई तथ्यात्मक जानकारी पुलिस के संज्ञान में नहीं आई है. पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह वीडियो पुराना प्रतीत होता है. उन्होंने आगे कहा कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज होती है, तो तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!