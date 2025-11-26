Advertisement
सतना में तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 1 बच्ची गंभीर घायल

Satna News-सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सकॉर्पियो चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मासूम बच्चे सहित उसके पिता और चाचा की मौत हो गई. जबकि हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:34 PM IST
Three Killed in Road Accident-मध्यप्रदेश के सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम नागौद-कालिंजर स्टेट हाइवे पर टेकनपुर गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक और बच्ची को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान तीसरे की भी मौत हो गई. इन मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है. 

नागौद से गांव से लौट रहे थे सभी
मृतकों की पहचान नारायणपुर निवासी संतू कोल, मुकेश कोल और आकाश कोल के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल बच्ची दिव्या कोल, मृतक मुकेश की बेटी है. पुलिस के अनुसार, सभी लोग नागौद से अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. इस हादसे का बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे पर चक्काजाम कर दिया. 

पुलिस ने ग्रामीणों को दी समझाइश
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता. इस हादसे की सूचना मिलते ही सिंहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. 

स्कॉर्पियो चालक फरार
पुलिस के अनुसार, इस हादस के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश तेज कर दी गई है. घटनास्थल पर बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली है. वहीं घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. 

