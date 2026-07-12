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20 साल से सड़क बदहाल, एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर उठाकर पैरालिसिस मरीज को पहुंचाया अस्पताल, दावों की खुली पोल

Ambulance Failed Arrive: सतना के रामपुर गांव में बदहाल सड़क के कारण पैरालिसिस पीड़ित बुजुर्ग महिला को परिजनों और ग्रामीणों ने चारपाई पर करीब डेढ़ किलोमीटर तक उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:25 PM IST
20 साल से सड़क बदहाल, एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर उठाकर पैरालिसिस मरीज को पहुंचाया अस्पताल, दावों की खुली पोल

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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