/20 साल से सड़क बदहाल, एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर उठाकर पैरालिसिस मरीज को पहुंचाया अस्पताल, दावों की खुली पोल

20 साल पहले बनी थी सड़क

करीब 20 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने यहां डब्ल्यूबीएम सड़क बनाई थी. इसके बाद कभी मरम्मत नहीं हुई और सड़क धीरे-धीरे पूरी तरह उखड़कर कच्चे रास्ते में तब्दील हो गई. ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, सचिव से लेकर क्षेत्र की विधायक और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी तक सड़क निर्माण की मांग रखी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और हर बारिश में गांव का संपर्क प्रभावित हो जाता है और आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. अब वीडियो सामने आने से विकास के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है. फिलहाल ग्रामीणों प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे है.