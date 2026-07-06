पहली ही बारिश में दलदल बनी सड़क, घुटने भर कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर मासूम बच्चे

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Satna Road Turned into Swamp-मध्यप्रदेश के सतना जिले से ग्रामीम बुनियादी ढांचे की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. रैगांव विधानसभा क्षेत्र के नागौद तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम छुलहा टोला की मुख्य सड़क पहली ही बारिश में पूरी तरह जर्जर होकर दलदल में तब्दील हो चुकी है. इस समस्या के कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है.
विकास के दावों की खुली पोल
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है. इस वीडियो में स्कूली बच्चे अपनी यूनिफॉर्म पहले और हाथों में बस्ते थामे घुटनों तक भरे कीचड़ और मलबे से जूझते हुए स्कूल जाने को मजबूर दिख रहे हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह करीब 900 मीटर का रास्ता मामूली बारिश होते ही पूरी तरह कीचड़ में बदल जाता है, जिससे यहां पैदल चलना भी दूभर हो जाता है. कीचड़ के कारम आए दिन लोग फिसलकर गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं.
बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित
इस बेहद मुश्किल और जोखिम भरे सफर के बीच मासूम बच्चों ने प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की भावुक गुहार लगाई है. बच्चों का कहना है कि उन्हें रोजना स्कूल आते-जाते समय भारी तकलीफ और दुर्घटना के डर का सामना करना पड़ता है. कई बार उनके कपड़े और किताबें भी इस कीचड़ में गिरकर खराब हो जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
जिला पंचायत सीईओ ने दी सफाई
दूसरी तरफ, जब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सफाई दी. उन्होंने बताया कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन कुछ स्थानीय किसानों के जमीनी विवाद की वजह से इसका निर्माण कार्य अटका हुआ है. हालांकि, स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, सरपंच और सचिव को आदेश जारी किए हैं ताकि सड़क पर मुरम आदि डलवाकर इसे तुरंत मोटरबेल बनाया जा सके.
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