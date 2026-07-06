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पहली ही बारिश में दलदल बनी सड़क, घुटने भर कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर मासूम बच्चे

Satna News-सतना के छुलहा टोला गांव में पहली ही बारिश में मुख्य सड़क दलदल बन गई है, जिससे स्कूली बच्चे घुटनों तक कीचड़ से जूझते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं. जिला पंचायत सीईओ के अनुसार यह सड़क पीएम ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है. जमीन विवाद के कारण काम अटका हुआ है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 06, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:45 PM IST
पहली ही बारिश में दलदल बनी सड़क, घुटने भर कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर मासूम बच्चे
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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