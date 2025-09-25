Advertisement
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे तीन कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 की हालत गंभीर

Satna News-सतना में सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारी की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई. जबिक दो कर्मचारियों की हालत गंभीर है. मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:37 PM IST
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे तीन कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 की हालत गंभीर

MP News-मध्यप्रदेश के सतना में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है, सीवर की सफाई कर रहे तीन कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए. इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर है. दोनों कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज जारी है. यह हादसा गुरुवार को दोपहर में कृपालपुर इलाके में त्रिवेणी पैलेस के पास हुआ. आरोप है कि तीनों कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में काम करने के लिए उतरे थे. 

रस्सी की मदद से निकाला बाहर
इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रस्सी की मदद से तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला. इसके बाद तीनों कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टरों ने एक कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो का इलाज जारी है. मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में काम करने उतरे थे. 

चार दिन में हुआ दूसरा हादसा
सतना में सीवर चेंबर में जहरीली गैस में कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने का यह पहला मामला नहीं है. हाल ही में 22 सितंबर को क्रिस्तुकुला स्कूल के पास दो कर्मचारियों से सीवर की मैनुअली सफाई कराई गई थी. इस दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी. गुरुवार को फिर कृपालपुर में ऐन विराट कंपनी ने बिना सुरक्षा उपकरणों के तीन लोगों को सीवर में उतार दिया. 

सीवर की कर रहे थे सफाई
22 सितंबर को दोपहर में महादेव रोड पर क्रिस्तुकुला स्कूल के पास आदर्श शुक्ला और किशन वर्मा सीवर लाइन की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान जहरीली गैसे के कारण दोनों बेहोश होकर गिर पड़े थे. तुरंत मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. दोनों कर्मचारियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया.

