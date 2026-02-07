कड़कड़ाती ठंड में बोरी के अंदर मिला 2 घंटे का मासूम, नाल तक नहीं कटी थी, सरपंच और पुलिस बनी 'देवदूत'

Newborn Baby Found In Jungle-मध्यप्रदेश के सतना जिले के ऐतिहासिक गांव भरहुत में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां शनिवार सुबह एक नवजात बच्चे को जन्म के महज दो घंटे के बाद ही बोरी में बंद कर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया. ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से समय रहते हुए मासूम की जान बचा ली गई. ठंड, भूख और अकेलेपन से जूझ रहे इस मासूम की जान समय से बच गई. फिलहाल मासूम का इलाज जारी है और

उसकी हालत स्थितर है. पुलिस बच्चे को जंगल में छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है.

बोरी में बंद मिला नवजात

शनिवार सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए निकले, तो उन्हें पुरातत्व विभाग की बाउंड्रीवाल के पास से बच्चे के रोने की आवज आई. पास जाकर देखा तो एक बोरी के अंदर कपड़े में लिपटा नवजात शिशु पड़ा था. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना गांव की सरपंच माया देवी को दी, जिन्होंने बिना समय गंवाए उचेहरा थाना पुलिस को सूचित किया.

पुलिस और सरपंच बने रक्षक

सूचना मिलते ही एएसआई संतोष सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को रेस्क्यू कर तुरंत सिविल अस्पताल उचेहरा पहुंचाया. गांव की सरपंच माया देवी ने भी मानवीय मिसाल पेश करते हुए अस्पताल में बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है. उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन कोई फैसला नहीं लेता, वे बच्चे का साथ नहीं छोड़ेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नाल भी नहीं काटी थी

अस्पताल के बीएमओ डॉ. ए.के. राय ने बताया कि बच्चा करीब 3.5 किलो का है और पूरी तरह से स्वस्थ है. जब उसे अस्पताल लाया गया था, उसकी नाल तक नहीं कटी थी. बच्चे का शरीर काफी ठंडा पड़ चुका था. उन्होंने बताया कि समय से इलाज मिलने के चलते बच्चे की स्थिति अब स्थित है. उसे बेहतर देखभाल के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस जांच में जुटी

मामले में उचेहरा टीआई सतीश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आशा कार्यकर्ताओं और आस-पास के गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि बच्चे को छोड़ने वालों का पता लगाया जा सका.

यह भी पढ़ें-CM के निर्देश से परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान, बरसों पुरानी समस्याओं का हुआ अंत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!