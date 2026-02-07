Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3101401
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

कड़कड़ाती ठंड में बोरी के अंदर मिला 2 घंटे का मासूम, नाल तक नहीं कटी थी, सरपंच और पुलिस बनी 'देवदूत'

Satna News-सतना के भरहुत गांव में 2 घंटे के नवजात बच्चे को जंगल में बोरी में बंद कर कड़कड़ाती ठंड में छोड़ दिया गया. सुबह जगह ग्रामीण शौच के लिए जंगल की तरफ निकले तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. आवाज का पीछा कर जब लोग पहुंचे तो कपड़े में लिपटा एक नवजात बोरी के अंदर मिला. बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कड़कड़ाती ठंड में बोरी के अंदर मिला 2 घंटे का मासूम, नाल तक नहीं कटी थी, सरपंच और पुलिस बनी 'देवदूत'

Newborn Baby Found In Jungle-मध्यप्रदेश के सतना जिले के ऐतिहासिक गांव भरहुत में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां शनिवार सुबह एक नवजात बच्चे को जन्म के महज दो घंटे के बाद ही बोरी में बंद कर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया. ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से समय रहते हुए मासूम की जान बचा ली गई.  ठंड, भूख और अकेलेपन से जूझ रहे इस मासूम की जान समय से बच गई. फिलहाल मासूम का इलाज जारी है और 
उसकी हालत स्थितर है. पुलिस बच्चे को जंगल में छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है. 

बोरी में बंद मिला नवजात
शनिवार सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए निकले, तो उन्हें पुरातत्व विभाग की बाउंड्रीवाल के पास से बच्चे के रोने की आवज आई. पास जाकर देखा तो एक बोरी के अंदर कपड़े में लिपटा नवजात शिशु पड़ा था. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना गांव की सरपंच माया देवी को दी, जिन्होंने बिना समय गंवाए उचेहरा थाना पुलिस को सूचित किया. 

पुलिस और सरपंच बने रक्षक
सूचना मिलते ही एएसआई संतोष सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को रेस्क्यू कर तुरंत सिविल अस्पताल उचेहरा पहुंचाया. गांव की सरपंच माया देवी ने भी मानवीय मिसाल पेश करते हुए अस्पताल में बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है. उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन कोई फैसला नहीं लेता, वे बच्चे का साथ नहीं छोड़ेंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाल भी नहीं काटी थी
अस्पताल के बीएमओ डॉ. ए.के. राय ने बताया कि बच्चा करीब 3.5 किलो का है और पूरी तरह से स्वस्थ है. जब उसे अस्पताल लाया गया था, उसकी नाल तक नहीं कटी थी. बच्चे का शरीर काफी ठंडा पड़ चुका था. उन्होंने बताया कि समय से इलाज मिलने के चलते बच्चे की स्थिति अब स्थित है. उसे बेहतर देखभाल के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है. 

पुलिस जांच में जुटी 
मामले में उचेहरा टीआई सतीश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आशा कार्यकर्ताओं और आस-पास के गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि बच्चे को छोड़ने वालों का पता लगाया जा सका. 

यह भी पढ़ें-CM के निर्देश से परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान, बरसों पुरानी समस्याओं का हुआ अंत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newssatna news

Trending news

mp news
कड़कड़ाती ठंड में बोरी के अंदर मिला 2 घंटे का मासूम, नाल तक नहीं कटी थी, हालत स्थिर
cm mohan yadav
CM के निर्देश से परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान, बरसों पुरानी समस्याओं का हुआ अंत
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा टूटना रेप नहीं, रद्द की FIR
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म
Bilaspur Airport
बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरा, बढ़ेगी कनेक्टिविटी
Ratlam Railway Division
रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे, देखें लिस्ट
mp news
शिवपुरी में नशेड़ी पिता की दरिंदगी, अकेली पाकर मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार
mp news
महाकाल मंदिर में हंगामा, मुंबई की महिला श्रद्धालु से गार्ड्स ने की मारपीट, लगाए आरोप
betul news
धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, केंद्रे से 127 क्विंटल धान गायब...
mp news
लहसुन की आड़ में अफीम की खेती, उज्जैन पुलिस ने खेत में दबिश देकर जब्त किए 1300 पौधे