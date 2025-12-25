Advertisement
सतना व्यापार मेले में शर्मनाक हरकत, सार्वजनिक वॉशरूम में युवती का बनाया वीडियो, फिर किया वायरल

Satna News: सतना के BTI ग्राउंड में लगे विंध्य व्यापार मेले में कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं के शौचालय के अंदर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:46 PM IST
Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना शहर में BTI ग्राउंड में लगे विंध्य व्यापार मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. यहां एक घटना सामने आई है जिसमें मेले के रामगढ़ सेक्शन में महिलाओं के टॉयलेट के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया. इस शर्मनाक घटना ने मेले के मैनेजमेंट द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वॉशरूम में युवती का बनाया वीडियो
मिली जानकारी के अनुसार कुछ अनजान असामाजिक तत्वों ने एक महिला के वाशरूम के अंदर एक युवती का चुपके से वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, जहां वह वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद शहर में हंगामा मच गया. इस घटना से मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर पहले से ही चल रही आलोचना और तेज़ हो गई है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में थी. घटना की जानकारी मिलते ही मेला प्रबंधंन ने तुरंत कार्रवाई की और उसी रात कोलगावां पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

प्रबंधन ने की सख्त कार्रवाई की मांग
प्रबंधन ने वीडियो बनाने और फैलाने वाले अज्ञात दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने न सिर्फ मेले की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को उजागर किया है, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं. यह देखना बाकी है कि इस संवेदनशील मामले में कितनी जल्दी और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

महिलाओं में डर का माहौल
बता दें कि विंध्य व्यापार मेला शहर का एक बड़ा इवेंट है, जिसमें हर दिन हजारों महिलाएं और लड़कियां आती हैं.सार्वजनिक बाथरूम जैसी जगह पर इस तरह की घटना से महिलाओं में डर का माहौल है. इस घटना के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है.

