सतना

झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक बदमाशों ने बेरहमी से पीटा

Satna News-सतना के नागौद में दो पक्षों के विवाद में बीच-बचाव करना युवक को भारी पड़ गया. पुराना रंजिश के चलते दबंगों ने युवक का अपहरण कर करीब एक घंटे तक उसे बेल्ट और मुक्कों से पीटा. गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:43 AM IST
झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक बदमाशों ने बेरहमी से पीटा

Satna Bullies Beat Up Young Man-मध्यप्रदेश के सतना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करना भारी पड़ गया. युवक ने दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच-बचान किया था, जिसका बदला दबंगों ने उसे अगवा कर मारपीट कर लिया. युवक को दबंगों ने अगवा किया और करीब एक घंटे तक उसे यातनाएं दी. गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करीब एक महीने पहले हुई थी. पीड़ित युवक मुकुट दाहिया ने 3 फरवरी को इंसानियत दिखाते हुए सचिन वर्मन और अंकित सिंह के बीच हो रहे एक झगड़े को शांत कराया था. मुकुट का मकसद केवल विवाद को खत्म करना था, लेकिन आरोपी हर्षित सिंह और सिद्धार्थ सिंह को यह दखलअंदाजी पसंद नहीं आई. उन्होंने उसी दिन से मुकुट के खिलाफ रंजिश पाल ली और मौके की तलाश में जुट गए. 

साजिश के तहत किया अपहरण
शुक्रवार शाम को आरोपियों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया. उन्होंने मुकुट को किसी काम के बहाने बुलाया और विश्वास में लेकर अपनी गाड़ी में बैठ लिया. मुकुट को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह सामान्य काम समझ रहा है, वह उसके लिए काम बनने वाला है. आरोपी उसे सीधे शहर से दूर ईदगाह के पास एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां शोर मचाने पर भी किसी की मदद मिलना नामुमकिन था. 

एक घंटे तक बेरहमी से की मारपीट
सुनसान जगह पर ले जाकर आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया. उन्होंने मुकुट को गाड़ी से उतारकर उस पर बेल्टों और मुक्कों से हमला बोल दिया. लगभग एक घंटे तक वे उसे बेरहमी से पीटते रहे. मुकुट की पीछ, हाथ और सीने पर चोट के गहरे निशान पड़े हैं. आरोपी पीड़ित को अधमरा छोड़कर फरार हो गए. 

अस्पताल में भर्ती युवक
गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, शरीर पर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की गंभीर चोटें आई हैं. इधर, पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले में अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

