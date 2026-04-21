दिल्ली से गर्लफ्रेंड को भगाने आया बॉयफ्रेंड, परिजनों ने उतार दिया इश्क का भूत, खंभे से बांधकर 'मजनू' का किया बुरा हाल

Family Members Caught Boyfriend-मध्यप्रदेश के सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर नई बस्ती में सोमवार शाम उस वक्त हंगामा मच गया, जब अपनी प्रेमिका को लेकर भागने आए युवक को परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया. परिजनों और गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद युवक को रस्सी से खंभे से बांध दिया. बाद में पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. मामला प्रेम संबंध और घर से भागने की कोशिश से जुड़ा बताया जा रहा है.

प्रेमिका को भगाने पहुंचा था युवक

जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया युवक श्रवण कुमार है, वह उत्तप्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला है, जो वर्तमान में दिल्ली में रहकर काम करता है. बताया जा रहा है कि युवक का आदर्श नगर निवासी एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों पहले भी एक बार घर से भाग चुके थे. पुलिस की मदद से युवती को फिर से वापस घर लाया गया था.

दोनों के बीच बना रहा संपर्क

युवती के वापस घर लौटने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. युवक फिर से उसे भगाने के लिए सतना पहुंच गया. लेकिन युवक के आने के भनक युवती के परिजनों को लग गई. जैसे ही दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गुस्से में आकर युवक की लात-घूंसों से जमकर पिटाई की गई और उसे रस्सी से खंभे में बांध दिया गया.

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पुलिस छुड़ाकर लाई वापस

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मुक्त कराकर थाने ले गई. पुलिस ने साथ में दोनों पक्षों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. बताया गया है कि युवती बालिग है और उसने युवक के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई है. इसी कारण युवक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. पुलिस इस घटनाक्रम की जांच कर रही है. \

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