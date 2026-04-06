'...अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं', सतना के सरकारी स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर लिखा धमकी भरा मैसेज, इलाके में मचा हड़कंप

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

Satna Atiq Ahmed Gang News: सतना जिले के कोठी कस्बे में एक अजीब और डराने वाली घटना सामने आई है. यहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय कठवारिया के ब्लैकबोर्ड पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के गैंग के नाम से धमकी भरे शब्द लिख दिए. बोर्ड पर कई लोगों के नाम के साथ उनसे लाखों रुपए लेने की बात लिखी गई थी. सबसे चौंकाने वाली लाइन थी. 'अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं.' इस घटना के बाद स्कूल में डर का माहौल बन गया.

घटना सामने आते ही स्कूल के शिक्षक और बच्चे दोनों ही घबरा गए. सुबह जब क्लास शुरू हुई तो ब्लैकबोर्ड पर लिखे इन शब्दों को देखकर हर कोई हैरान रह गया. खास बात यह रही कि बोर्ड पर कुछ स्थानीय लोगों के नाम भी लिखे गए थे, जिनसे पैसे लेने की बात कही गई थी. इससे मामला और गंभीर हो गया. विद्यालय प्रबंधन ने तुरंत इस घटना की जानकारी कोठी थाने में दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.



इसका मकसद क्या?

कोठी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच-पड़ताल की. प्रारंभिक जांच में ऐसा माना जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है, जिसने माहौल बिगाड़ने या डर फैलाने के उद्देश्य से यह सब लिखा. हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले को देख रही है। स्कूल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हरकत किसने की और इसके पीछे क्या मकसद था.

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पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि यह किसी शरारती व्यक्ति का काम लग रहा है, लेकिन पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना ने इलाके में डर और चर्चा दोनों का माहौल बना दिया है.

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