भीषण गर्मी से झुलसे रीवा-सतना, पारा 45 डिग्री के पार, हीट वेव चलने से बढ़ी परेशानी

Satna Weather: गर्मी मध्य प्रदेश में प्रचंड होती जा रही है. विंध्य अंचल में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है. रीवा और सतना जिले में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री को क्रॉस कर गया है. मौसम विभाग ने यहां लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है. क्योंकि दिन के साथ-साथ रात में भी भीषण गर्मी हो रही है. वॉर्म नाइट की वजह से रात में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों तक दोनों जिलों में हीट वेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है.

रीवा में भीषण गर्मी जारी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रीवा का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा. पिछले तीन दिनों से जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है. 21 मई को अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री था, जो 22 मई को 43 डिग्री के पार पहुंच गया. अब 23 मई को पारा 43.9 डिग्री तक पहुंचने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि साफ आसमान और लगातार चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.

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सतना में गर्मी से परेशान हुए लोग

सतना जिले में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने यहां अगले 72 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो 26 मई तक प्रभावी रहेगा. इससे पहले जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया था. शुक्रवार को सतना का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा है. हवा में नमी का स्तर भी काफी कम हो गया है. 22 मई को सुबह नमी 16 प्रतिशत और शाम के समय केवल 11 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे गर्मी और ज्यादा तीखी महसूस हो रही है. दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है.

तीन दिन और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 मई को रीवा और सतना में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 26 मई को तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं. दोनों जिलों में सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. सुबह 10 बजे के बाद बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम होने लगती है. दोपहर तक कई इलाकों में सन्नाटा जैसा माहौल दिखाई देता है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी है.

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