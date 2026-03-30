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जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी...! भाई ने जिसकी की थी धुनाई बहन ने उसी से रचाई सगाई, मैहर से अनोखा मामला

mp news: मैहर के मां शारदा मंदिर परिसर में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला देखने को मिला है.यहां युवती के एक भाई को उसे और उसके प्रेमी की धुनाई करते देखा गया. बाद में युवती ने उसी शख्स से शादी रचाई जिसकी पिटाई की गई थी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:30 PM IST
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maihar news: मैहर के मां शारदा मंदिर परिसर में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, जिस भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को पूरे समाज के सामने मारा था उसी बहन ने खचाखच लोगों से भरी भीड़ के बीच अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर लगवाया है. हैरानी की बात तो ये है कि युवती को ऐसा करने के लिए उसके परिजनों ने फूल सपोर्ट किया था जिसकी वजह से ये मामला अब वायरल हो रहा है.

मैहर धाम में हंगामा
घटना मां शारदा मंदिर परिसर से है जहां एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ पहुंचा था. इसी दौरान युवती का भाई मंदिर परिसर में पहुंच गया और दोनों को साथ देखकर वह भड़क उठा.  गुस्से में उसने अपनी बहन व प्रेमी को जमकर पीटा. इतना होते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई खड़े होकर तमाशा देख रहा था और घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहा था.

तीखी कहासुनी फिर हुआ विवाद
कुछ ही देर में मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी हुई थी जो देखते ही देखते विवाद और हाथापाई में बदल गई. जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों की बात सुनी गई जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

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जिसकी हुई धुनाई उसी से रचाई सगाई
दोनों पक्षों ने विवाद के बाद आपस में समझौता किया जिसके बाद युवती ने मंदिर परिसर में ही अपने प्रेमी से शादी रचाई. वायरल हो रहे वीडियो में युवक को युवती की मांग भरते देखा जा सकता है. वहीं दोनों भीड़ से घिरे दिखाई दे रहे हैं. युवती की मांग भरते ही महां मौजूद लोग जमकर ताली और हूटिंग करने लगते हैं.   वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है पर मामले की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट: नजीम सौदागर, मैहर

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