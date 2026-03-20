हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार, हकीकत जान उड़ जाएंगे होश

Satna Food Poisoning: सतना जिले के रामपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाने में छिपकली गिर जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जानकारी के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया था, जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. परिजनों ने तुरंत सभी को रामपुर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने सभी को सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिए. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि, शुक्रवार सुबह करीब 9:00 बजे खारी निवासी कमलेश रजक की बेटी संध्या रजक (21) ने परिवार के लिए खाना बनाया. कमलेश (50), उनकी पत्नी सुमित्रा (48), उनके बेटे अमित (18) और उनकी पोती अंकिता (3) ने खाना खाया. संध्या भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई. खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद परिवार के सभी सदस्यों को चक्कर आने लगे. इस स्थिति को देखते हुए परिवार की बहू ज्योत्सना ने सभी की प्लेटों की जांच की. जांच के दौरान संध्या की प्लेट में परोसी गई आलू और टमाटर की सब्जी में एक मरी हुई छिपकली मिली.

सभी को जिला अस्पताल रेफर

बहू ज्योत्सना ने तुरंत अपने पति राकेश और पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताया. अफरातफरी में परिवार के सभी बीमार सदस्यों को रामपुर बघेलन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां वे सभी बेहोशी की हालत में थे. शुरुआती इलाज के बाद, सभी 6 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में कमलेश रजक और उनके बेटे अमित की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है. वहीं अंकिता, सुमित्रा और संध्या का इलाज अभी भी जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: LPG संकट के बीच MP में कैसे लें PNG कनेक्शन? कितने पैसे करने पड़ेंगे खर्च, जानिए पूरा प्रोसेस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे