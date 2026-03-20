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हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार, हकीकत जान उड़ जाएंगे होश

Satna Food Poisoning: सतना जिले के रामपुर क्षेत्र में एक परिवार के 6 सदस्यों ने एक साथ बैठकर खाना खाया. खाना खाने के कुछ ही देर बाद सभी को  उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:44 PM IST
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हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार, हकीकत जान उड़ जाएंगे होश

Satna Food Poisoning: सतना जिले के रामपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाने में छिपकली गिर जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जानकारी के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया था, जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. परिजनों ने तुरंत सभी को रामपुर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने सभी को सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिए. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि, शुक्रवार सुबह करीब 9:00 बजे खारी निवासी कमलेश रजक की बेटी संध्या रजक (21) ने परिवार के लिए खाना बनाया. कमलेश (50), उनकी पत्नी सुमित्रा (48), उनके बेटे अमित (18) और उनकी पोती अंकिता (3) ने खाना खाया. संध्या भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई. खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद परिवार के सभी सदस्यों को चक्कर आने लगे. इस स्थिति को देखते हुए परिवार की बहू ज्योत्सना ने सभी की प्लेटों की जांच की. जांच के दौरान संध्या की प्लेट में परोसी गई आलू और टमाटर की सब्जी में एक मरी हुई छिपकली मिली.

सभी को जिला अस्पताल रेफर
बहू ज्योत्सना ने तुरंत अपने पति राकेश और पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताया. अफरातफरी में परिवार के सभी बीमार सदस्यों को रामपुर बघेलन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां वे सभी बेहोशी की हालत में थे. शुरुआती इलाज के बाद, सभी 6 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में कमलेश रजक और उनके बेटे अमित की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है. वहीं अंकिता, सुमित्रा और संध्या का इलाज अभी भी जारी है.

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