गाय का दूध पीते ही एक ही परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में भर्ती; डॉक्टर ने बताई ये बड़ी वजह

Satna Cow Milk Food Poisoning: मध्य प्रदेश के सतना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां गाय का दूध पीते ही 6 लोगों की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने लगी. ये 6 लोग एक ही परिवार के सदस्य है. हालत में सुधार न होने की वजह से सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया जिसे बाद उन्हें रीवा रेफर किया गया है.

गाय का दूध पीते ही बिगड़ी तबीयत

भारत में रहने वाला लगभग हर एक नागरिक गाय के दूध का सेवन करता है लेकिन सतना में जो हुआ उस घटना ने हर किसी को दंग कर के रख दिया है. ऐसा बेहद कम होता है जब गाय के दूध के सेवन के बाद से किसी को फूड प्वाइजनिंग का शिकायत हो . लेकिन जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लामी करही गांव में बुधवार को एक ही परिवार के छह सदस्य फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए.

हालात गंभीर पर किया गया रेफर

जानकारी के अनुसार परिवार वालों ने जैसे ही गाय के दूध का सेवन किया उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उल्टी-दस्त की गंभीर शिकायतें शुरू हो गईं. रिवार के सदस्यों को पहले रामपुर बघेलान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया. लेकिन हालत में सुधार न होने पर सभी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ये बड़ी वजह आई सामने

डॉक्टर ने बताया कि जितेंद्र द्विवेदी के परिवार में गाय ने हाल ही में बच्चा दिया था. प्रसव के बाद गाय से निकले पहले दिन के दूध, जिसे स्थानीय भाषा में ‘खीस’(तेली) कहा जाता है, उस दूध का सदस्यों ने सेवन किया. अब गाय के प्रसव के बाद का पहला दूध अत्यधिक गाढ़ा और गर्म होता है, जिसे पर्याप्त उबालकर या ठीक से संसाधित किए बिना सेवन करने से फूड प्वाइजनिंग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. फिलहाल मरीजों की स्थिति लगातार मॉनिटर की जा रही है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

