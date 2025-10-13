नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह

Satna Crime News: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. पिता-पुत्र के बीच हुए हिंसक झगड़े में बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया और अपने पिता पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं. घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया.

नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा

दरअसल, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भइयन मवासी उर्फ ​​गुल्ली मवासी (45) मूल रूप से बरौंदा थाना क्षेत्र के कैम्हा गांव का रहने वाला था. वह पिछले 15 सालों से सतना-सेमरिया मार्ग पर बदखर स्थित एक लकड़ी के टाल में काम कर रहा था. पिछले कुछ सालों से उसका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी गोदाम में काम करने आते थे. भइयन अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ टाल में ही रहता था.टाल में काम करने वालों ने बताया कि भइयन और उसके बेटे रिंकू ने रविवार शाम शराब पी थी. शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगा.

डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला

झगड़ा होने पर रिंकू ने टाल में पड़ा एक डंडा उठाया और अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया. भइयन की चीख-पुकार सुनकर खेत पर काम कर रहे अन्य मजदूर अपने कमरों से बाहर आ गए और भइयन को बचाने के लिए बीच-बचाव किया. बेटे की पिटाई से पिता के सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई. जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस

बदखर में एक बेटे द्वारा अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या करने की सूचना मिलने पर कोलगांव पुलिस निरीक्षक सुदीप सोनी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद अन्य कर्मचारियों से घटना की जानकारी जुटाई. बताया गया कि पिता की हत्या करने वाले आरोपी रिंकू को घटनास्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने नशे की हालत में एक कमरे में बंद कर दिया था. कोलगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी रिंकू को हिरासत में ले लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.