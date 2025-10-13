Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2959805
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह

MP Crime News: सतना में शराब के नशे में पिता-पुत्र के बीच हुई लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई. नशे में धुत बेटे ने लाठी उठाकर अपने पिता के सिर और नाक पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह

Satna Crime News: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. पिता-पुत्र के बीच हुए हिंसक झगड़े में बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया और अपने पिता पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं. घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: इंदौर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, युवक की कर दी हत्या

 

Add Zee News as a Preferred Source

नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा
दरअसल, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भइयन मवासी उर्फ ​​गुल्ली मवासी (45) मूल रूप से बरौंदा थाना क्षेत्र के कैम्हा गांव का रहने वाला था. वह पिछले 15 सालों से सतना-सेमरिया मार्ग पर बदखर स्थित एक लकड़ी के टाल में काम कर रहा था. पिछले कुछ सालों से उसका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी गोदाम में काम करने आते थे. भइयन अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ टाल में ही रहता था.टाल में काम करने वालों ने बताया कि भइयन और उसके बेटे रिंकू ने रविवार शाम शराब पी थी. शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगा.

डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला
झगड़ा होने पर रिंकू ने टाल में पड़ा एक डंडा उठाया और अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया. भइयन की चीख-पुकार सुनकर खेत पर काम कर रहे अन्य मजदूर अपने कमरों से बाहर आ गए और भइयन को बचाने के लिए बीच-बचाव किया. बेटे की पिटाई से पिता के सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई. जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: बीमार महिला को जंजीरों से पीटा, गर्म सिक्कों से जलाकर किया बेहोश, प्रेत निकालने के नाम पर की गई क्रूरता

 

जांच में जुटी पुलिस
बदखर में एक बेटे द्वारा अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या करने की सूचना मिलने पर कोलगांव पुलिस निरीक्षक सुदीप सोनी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद अन्य कर्मचारियों से घटना की जानकारी जुटाई. बताया गया कि पिता की हत्या करने वाले आरोपी रिंकू को घटनास्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने नशे की हालत में एक कमरे में बंद कर दिया था. कोलगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी रिंकू को हिरासत में ले लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

TAGS

mp newssatna news

Trending news

mp news
नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह
bhopal news
'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार..' दिवाली की रौनक के बीच बजरंग दल ने लगाए पोस्टर
mp news
बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार,घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
Mohan Yadav
भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार
Vishnu Deo Sai
CM साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा-जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
chhattisgarh news
नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH 130-D, नक्सल क्षेत्र में होगा तेज विकास
diwali 2025
MP में 20 या 21, दिवाली की छुट्टी कब? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद
MP Today Live
MP Today Live: भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर्स,पढें बड़ी खबर
jyotiraditya scandia
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं
cm mohan yadav
CM मोहन यादव 1 क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़ रुपये,इन लोगों को होगा सीधा फायदा