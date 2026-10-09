/मां शारदा की नगरी मैहर में SDM का सख्त आदेश: नवरात्र में 10 दिनों तक मांस, मछली और अंडा बेचने पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई

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मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर में शारदीय नवरात्र को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान देश-विदेश से उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरे नगरपालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. यह प्रतिबंध नवरात्र के दौरान 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.
मैहर की एसडीएम दिव्या पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत यह एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि तक संपूर्ण मैहर नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नॉन-वेज (मांस, मछली और अंडा) की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला?
प्रशासन का कहना है कि नवरात्र के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र मन से मां शारदा के दर्शन करने के लिए मैहर पहुंचते हैं, ऐसे में धार्मिक भावनाओं और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
नियम तोड़ा तो BNS की धारा 223 के तहत होगी कठोर कार्रवाई
जारी निर्देश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों या व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कम समय में व्यक्तिगत रूप से सभी दुकानदारों को नोटिस देना संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन ने इस आदेश को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाउडस्पीकर और मुनादी के जरिए पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.
प्रशासनिक अमला मुस्तैद, पुलिस रखेगी गश्त
आदेश की कड़ाई से पालन कराने के लिए मैहर तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) और मैहर थाना प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस विभाग की टीम क्षेत्र में सतत गश्त और निगरानी रखेगी ताकि प्रतिबंध की अवधि के दौरान मां शारदा की इस पावन नगरी में स्वच्छता और धार्मिक पवित्रता बनी रहे.