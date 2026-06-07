Forest Guard Exam Cancelled: सतना शहर के महादेवा-शेरगंज स्थित आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वनरक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी शिफ्ट रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. परीक्षा निरस्त होने से नाराज छात्र कॉलेज से करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.