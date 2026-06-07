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Forest Guard Exam Cancelled: सतना शहर के महादेवा-शेरगंज स्थित आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वनरक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी शिफ्ट रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. परीक्षा निरस्त होने से नाराज छात्र कॉलेज से करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
मिली जानकारी के मुताबिक, परीक्षा केंद्र पर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे डिंडोरी, जबलपुर, शाहपुरा, रीवा, कटनी और अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होनी थी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न हुई, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होना थी.
2nd शिफ्ट की परीक्षा रद्द
वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने से पहले उन्हें बताया गया कि सर्वर डाउन होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है. कॉलेज प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी. इससे नाराज छात्रों ने पहले परीक्षा केंद्र पर विरोध जताया और बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया.
लगातार हो रही गड़बड़ी
इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में लगातार आ रही तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं पर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है. कई छात्र एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे और उन्हें आवास व यात्रा पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा.
कई छात्र भावुक हो गए
डिंडोरी जिले के शाहपुरा से आए अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि वह मजदूर परिवार से हैं और आजीविका के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक तथा धर्मकांटा में नाइट ड्यूटी का काम भी करते हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से उनका दो दिन का काम प्रभावित हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ. अपनी परेशानी बताते समय वह भावुक हो गए.
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम राहुल सिलादिया, सीएसपी, तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे. एसडीएम राहुल सिलादिया ने बताया कि छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. उनकी मांगों और शिकायतों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी.
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