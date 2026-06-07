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सतना में वनरक्षक-जेल प्रहरी परीक्षा रद्द होने पर भड़के छात्र, 5 किमी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे

Satna Protest News: सतना के इंजीनियरिंग कॉलेज में वनरक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक परीक्षा की दूसरी शिफ्ट सर्वर समस्या के कारण रद्द होने पर छात्र भड़क गए. अभ्यर्थियों ने 5 किलोमीटर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा.

Written BySanjay LohaniEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:38 PM IST
सतना में वनरक्षक-जेल प्रहरी परीक्षा रद्द होने पर भड़के छात्र, 5 किमी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे
Image Credit: Forest Guard Exam Cancelled

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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