अब हर वार्ड में बनेंगे 'ब्रांड एंबेसेडर', स्वच्छता को लेकर अनोखी पहल, जानिए क्या है 'डिनर विथ डीएम'?

Maihar News: मैहर जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर-1 बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नई और प्रभावी रणनीति तैयार की है. इसी के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के माध्यम से आमजन से सहयोग की अपील की. कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मैहर को शीर्ष स्थान दिलाया जा सके.

कलेक्टर ने बताया कि मैहर के कई क्षेत्रों में गंदगी की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए नगर पालिका सीएमओ की मौजूदगी में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि जिले की तीनों तहसीलों के प्रत्येक वार्ड में एक-एक ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया जाएगा, जो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा. इन एंबेसेडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ विशेष डिनर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे.

सभी पार्षदों से सहयोग की अपील

कलेक्टर ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पार्षदों से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि घर के बाहर कचरा फेंकते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैहर सीएमओ और अतिक्रमण प्रभारी भी मौजूद रहे. इसके अलावा, जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर द्वारा एक विशेष शाम और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हों और प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता बनी रहे.

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