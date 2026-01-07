Advertisement
होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने जड़ा ऐसा थप्पड़ कि टूट गया बच्ची का हाथ, मासूम को चढ़ा प्लास्टर

Satna News-सतना में एक छात्रा को होमवर्क न पूरा करने पर लेडी टीचर से थप्पड़ जड़ दिया. जिससे गिरने से उसके हाथ फैक्चर हो गया. इस घटना के बाद बेटी को लेकर पिता सिविल लाइन थाना पहुंचे और शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:57 PM IST
Techer Beats Child Girl-मध्यप्रदेश के सतना के एक निजी स्कूल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां होमवर्क पूरा न होने पर एक शिक्षिका ने मासूम बच्ची पर इस तरह से हाथ उठाया कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया. 6 साल की इस मासूम बच्ची को अब प्लास्टर बांधकर घूमना पड़ रहा है. घटना के बाद बच्ची के पिता ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यूकेजी की छात्रा है बच्ची
यह घटना अमौधा स्थित सीएमए स्कूल की है. पतेरी के चौहान नगर में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची जो यूकेजी में पढ़ती है, मंगलवार को रोज की तरह स्कूल गई हुई थी. एक दिन पहले छोटी  बहन का जन्मदिन होने की वजह से वह अपना इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं कर पाई थी. क्लास में जब इंग्लिश टीचर ने सपना खरे ने होमवर्क चेक किया तो उसका काम अधूरा मिला. आरोप है कि बच्ची को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि यह अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई. 

अगली सुबह खुला राज
मंगलवार शाम को जब बच्ची स्कूल से घर लौटी, तो उसने हाथ में हल्का दर्द बताया. मां ने सामान्य चोट समझकर बाम लगा दिया और बच्ची सो गई. लेकिन असली तकलीफ का पता बुधवार सुबह चला जब बच्ची स्कूल जाने के लिए उठी. उसके हाथ में सूजन थी और वह दर्द से कराह रही थी. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां एक्स-रे रिपोर्ट में फैक्चर का पता चला. डॉक्टर ने पुष्टि की कि बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर है और उस पर तुरंत प्लास्टर चढ़ाया गया.  

पिता ने दर्ज कराई एफआईआर
गुस्साए पिता अपनी मासूम बेटी को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे और शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद वे जब स्कूल प्रबंधन से बात करने पहुंचे, तो वहां का रवैया और भी निराशाजनक रहा. उन्होंने क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कहा कि कैमरा कई दिनों से खराब है.

स्कूल ने नहीं दी प्रतिक्रिया
बच्ची के परिजनों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों के साथ अनुशासन के नाम पर शारीरिक हिंसा की जा रही है, जो कानूनन अपराध है. वहीं स्कूल या प्रिंसिपल ने मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है. टीआई योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पिता की शिकायत पर स्कूल टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

